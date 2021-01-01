«مرسيدس» تطلق نسخة خاصة من G63 احتفالًا بمرور 55 عاماً

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كشفت Mercedes-AMG عن إصدار خاص من الفئة G احتفالا بمرور 55 عامًا على علامة AMG التجارية وهي G63 AMG 55.

يأتي الإصدار 55 G63 AMG إما باللون الأسود البيج أو الأبيض G Manufaktur Opalite فقط حيث يتميز كلا اللونين بشريط جانبي يُظهر لقطة مقرّبة لشارة AMG، يأتي الإصدار 55 مُجهز بعجلات 22 بوصة ذات لون رمادي غير لامع بينما تأتي العديد من التفاصيل الخارجية باللون الأسود اللامع ويتميز غطاء فتحة تعبئة الوقود إنه مطلياً بالكروم مع نقش AMG.

أما عن مواصفاتها فتحتوي على نفس محرك بنزين V8 مزدوج الشاحن التوربيني سعة 4.0 لتر الموجود ب G63 العادية يولد قوة 577 حصانًا ويمكنها التسارع من 0 إلى 62 ميل في الساعة خلال 4.5 ثانية وتصل سرعتها القصوى إلى 137 ميلاً في الساعة.

ومن الداخل، يغطي الجلد الأسود والأحمر معظم المقصورة وتحتوي العديد من تفاصيلها على ألياف الكربون، ويميزها عدد من شارات الإصدار 55 من G63 القياسي.

وعن سعرها لم يتم الإعلان عنه في المملكة المتحدة بعد ، إلا أن تكلفة السيارة قد تصل إلى 299،222 ألف يورو في السوق الأوروبي ويتم تلقى الطلبات حاليا حتى شهر نوفمبر لهذا العام.



