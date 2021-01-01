بعد ارتفاع الدولار زيادة أسعار جاك JS3 موديل 2022

أخطرت مجموعة القصراوي الوكيل الحصري لعلامة جاك الصينية في مصر، شبكة موزعيها بزيادة أسعار جاك JS3 موديل 2022 بقيمة 25 ألف جنيه على كافة فئاتها المتاحة في الأسواق.
حيث جاءت أسعار الفئة الأولى 292.900 جنيه بدلاً من 267.900 جنيه، وسجلت الفئة الثانية سعر 314.900 جنيه، مقابل 289.900 جنيه سابقاً.
مواصفات جاك JS3 موديل 2022
وتأتي جاك JS3 بمحرك مكون رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، وينتج قوة 115 حصان، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/متر، كما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.
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