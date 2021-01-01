بعد ارتفاع الدولار زيادة أسعار جاك JS3 موديل 2022



جاك JS3 جاك JS3

أخطرت مجموعة القصراوي الوكيل الحصري لعلامة جاك الصينية في مصر، شبكة موزعيها بزيادة أسعار جاك JS3 موديل 2022 بقيمة 25 ألف جنيه على كافة فئاتها المتاحة في الأسواق.



حيث جاءت أسعار الفئة الأولى 292.900 جنيه بدلاً من 267.900 جنيه، وسجلت الفئة الثانية سعر 314.900 جنيه، مقابل 289.900 جنيه سابقاً.



مواصفات جاك JS3 موديل 2022

وتأتي جاك JS3 بمحرك مكون رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، وينتج قوة 115 حصان، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/متر، كما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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وزودت السيارة بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومنها الوسائد والستائر الهوائية، وتوزيع إلكتروني للفرامل، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق، وزر تشغيل/إيقاف المحرك، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وأنظمة التحكم عند صعود المرتفعات، وحساسات ركن خلفية مع وجود كاميرا خلفية بتقنية 360 درجة.وتحتوي السيارة جاك JS3 موديل 2022 على مجموعة من التجهيزات والكماليات؛ ومن أبرزها مصابيح ضباب LED مع وجود إضاءة نهارية، ومرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات اليد مدعمة بخاصية التسخين، وإمكانية التحكم في مستوى ارتفاع إضاءة المصابيح الأمامية، بخاصية التسخين الحراري للزجاج الخلفي، وفتحة سقف، ومكيف هواء أوتوماتيكي.