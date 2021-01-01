زيادات سعرية في أسعار شيري تيجو 7 موديل 2022 تصل لـ 22 ألف جنيه..



شيري تيجو 7 شيري تيجو 7

كشفت شركة جي بي غبور أوتو، الوكيل الرسمي المحلى للعلامة التجارية شيري في مصر، عن زيادة جديدة تعتبر الثانية خلال الشهر الجاري في أسعار السيارة شيري تيجو 7 موديل 2022 بفئتيها، بلغت قيمتها 22 ألف جنيه.



أسعار تيجو 7 موديل 2022

وبحسب القائمة السعرية المرسلة من الشركة لشبكة موزيعها المعتمدين، ارتفعت أسعار شيري تيجو 7 موديل 2022، الفئة الأولى 298 ألف جنيه، مقابل 298 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية بقيمة 323 ألف جنيه، مقارنة بـ 323 ألف جنيه.



مواصفات تيجو 7 موديل 2022

وجاءت تيجو 7 موديل 2022 بمحرك 4 سلندرات، سعة المحرك 1500 سى سى تيربو، يولد قوة 145 حصان، عزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، يتصل بناقل حركة مكون من 6 حركات، وبلغ متوسط استهلاك الوقود بنحو 6.3 لتر عند قطع مسافة 100 كيلو /متر.

قد يعجبك أيضا...

وزودت شيري تيجو 7 بوسائل الأمان والسلامة، ومنها 6 الوسائد الهوائية، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع اليكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام مساعدة الفرامل، ونظام التحكم فى الجر، وفرامل يد كهربائية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.وتأتي شيرى تيجو 7 موديل 2022، بمجموعة من التجهيزات، أهمها مصابيح ضباب أمامية، جنوط رياضية 18 بوصة، سبويلر خلفي، النظام الذكى لركن السيارة، نظام زر تشغيل / إيقاف المحرك، كاميرا خلفية، مثبت سرعة، مكييف هواء، وغيرهم.