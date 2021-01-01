زيادات سعرية في أسعار شيري تيجو 7 موديل 2022 تصل لـ 22 ألف جنيه..

آخر الأخبارأخبار السيارات › زيادات سعرية في أسعار شيري تيجو 7 موديل 2022 تصل لـ 22 ألف جنيه..

صورة الخبر: شيري تيجو 7
شيري تيجو 7

كشفت شركة جي بي غبور أوتو، الوكيل الرسمي المحلى للعلامة التجارية شيري في مصر، عن زيادة جديدة تعتبر الثانية خلال الشهر الجاري في أسعار السيارة شيري تيجو 7 موديل 2022 بفئتيها، بلغت قيمتها 22 ألف جنيه.

أسعار تيجو 7 موديل 2022
وبحسب القائمة السعرية المرسلة من الشركة لشبكة موزيعها المعتمدين، ارتفعت أسعار شيري تيجو 7 موديل 2022، الفئة الأولى 298 ألف جنيه، مقابل 298 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية بقيمة 323 ألف جنيه، مقارنة بـ 323 ألف جنيه.

مواصفات تيجو 7 موديل 2022
وجاءت تيجو 7 موديل 2022 بمحرك 4 سلندرات، سعة المحرك 1500 سى سى تيربو، يولد قوة 145 حصان، عزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، يتصل بناقل حركة مكون من 6 حركات، وبلغ متوسط استهلاك الوقود بنحو 6.3 لتر عند قطع مسافة 100 كيلو /متر.

وزودت شيري تيجو 7 بوسائل الأمان والسلامة، ومنها 6 الوسائد الهوائية، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع اليكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام مساعدة الفرامل، ونظام التحكم فى الجر، وفرامل يد كهربائية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

وتأتي شيرى تيجو 7 موديل 2022، بمجموعة من التجهيزات، أهمها مصابيح ضباب أمامية، جنوط رياضية 18 بوصة، سبويلر خلفي، النظام الذكى لركن السيارة، نظام زر تشغيل / إيقاف المحرك، كاميرا خلفية، مثبت سرعة، مكييف هواء، وغيرهم.

المصدر: Egypt automotive

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على زيادات سعرية في أسعار شيري تيجو 7 موديل 2022 تصل لـ 22 ألف جنيه..

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
39297

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager