زيادات سعرية في أسعار شيري تيجو 7 موديل 2022 تصل لـ 22 ألف جنيه..

كشفت شركة جي بي غبور أوتو، الوكيل الرسمي المحلى للعلامة التجارية شيري في مصر، عن زيادة جديدة تعتبر الثانية خلال الشهر الجاري في أسعار السيارة شيري تيجو 7 موديل 2022 بفئتيها، بلغت قيمتها 22 ألف جنيه.
أسعار تيجو 7 موديل 2022
وبحسب القائمة السعرية المرسلة من الشركة لشبكة موزيعها المعتمدين، ارتفعت أسعار شيري تيجو 7 موديل 2022، الفئة الأولى 298 ألف جنيه، مقابل 298 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية بقيمة 323 ألف جنيه، مقارنة بـ 323 ألف جنيه.
مواصفات تيجو 7 موديل 2022
وجاءت تيجو 7 موديل 2022 بمحرك 4 سلندرات، سعة المحرك 1500 سى سى تيربو، يولد قوة 145 حصان، عزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، يتصل بناقل حركة مكون من 6 حركات، وبلغ متوسط استهلاك الوقود بنحو 6.3 لتر عند قطع مسافة 100 كيلو /متر.
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