سعر الدولار فى مصر اليوم الخميس 24 مارس 2022



اسعار العملات اسعار العملات

شهدت أسعار الدولار، اليوم الخميس، استقرار ملحوظا، مقابل الجنيه المصري، في كل من بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وشركات الصرافة.



وتقدم "بوابة الأهرام" التحديث الفوري لأسعار العملات ومنها الدولار، الذي عاش لفترة كبيرة في حالة من الاستقرار.



سعر الدولار الأمريكي اليوم:

سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية على النحو التالى:

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بنك مصر:18.32جنيه للشراء.18.42 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصري:18.32 جنيه للشراء.18.42جنيه للبيع.البنك التجاري الدولي:18.32 جنيه للشراء.18.42 جنيه للبيع.بنك أبو ظبي الإسلامي:18.48جنيه للشراء.18.55 جنيه للبيع.البنك المركزي المصري:18.32جنيه للشراء.18.42 جنيه للبيع.ما الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء للعملات؟سعر البيع العملات هو السعر الذي تقوم به ببيع العملات للبنك أو شركات الصرافة.أما سعر شراء العملات فهو السعر الذي يتم شراء العملات به من البنوك، وعادة ما يكون سعر الشراء أعلي من سعر البيع.