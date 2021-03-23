مصلحة الضرائب المصرية : 31 مارس أخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً

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طالب رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الممولين من الأشخاص الطبيعيين من أصحاب المشروعات أو المنشآت الفردية، وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية، وأصحاب المهن الحرة بسرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا قبل انتهاء المدة المقررة في 31 مارس الجاري.



وشدد على أنه لا توجد لدى مصلحة الضرائب أى نية لمد مهلة تقديم الإقرار الضريبى للأشخاص الطبيعيين، وأن مواعيد تقديم الإقرار الضريبى هى مواعيد قانونية، ترد فى قانون الضريبة على وجه التحديد، وذلك حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، حيث أنه فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة لا تجاوز الـ 60 يومًا، فإن الغرامة فى حدها الأدنى 3 آلاف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى 50 ألف جنيهًا، أما فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة تجاوز الـ 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بـ 50 ألف جنيهًا وتصل فى حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه.



وأكد “عبد القادر” على استمرار قيام مصلحة الضرائب بتوفير كافة وسائل التوعية والدعم الفنى للممولين من الأشخاص الطبيعيين، وخاصة من أصحاب المهن الحرة، موضحًا أن مصلحة الضرائب خصصت مركز كبار ممولي المهن الحرة لتقديم الخدمات الضريبية لكبارممولي المهن الحرة من كبار الأطباء ، والمهندسين ، والفنانين والإعلاميين والمحامين والمحاسبين وغيرهم، لافتًا إلى قيام المركز باستقبال الممولين أيام الجمعة والسبت خلال أوقات العمل الرسمية حتى انتهاء موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين فى 31 مارس الجارى، وذلك لتقديم الدعم الفني لهم ، وللرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات حول كيفية تقديم الإقرارات إلكترونيًا، هذا بالإضافة إلى قيام مأموريات المهن الحرة على مستوى الجمهورية بالتعاون مع الممولين التابعين لها وتذليل كافة الصعوبات أمامهم وإرشادهم إلى الإجراءات اللازمة، وما عليهم من واجبات وما لهم من حقوق.

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وأوضح “عبد القادر” أن المصلحة تقوم بتنظيم العديد من ندوات التوعية الضريبية أسبوعيًا أون لاين عن كيفية إدخال إقرارات المهن الحرة، ويتم الإعلان عن مواعيد عقد هذه الندوات والرابط الخاص بحضورها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك، مضيفًا أن المصلحة تقدم برنامج “مسؤل على الهوا ” يوم الأربعاء من كل أسبوع على الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك ، ويتم من خلاله قيام نخبة من قيادات المصلحة بالرد مباشرة على استفسارات المتابعين للصفحة.