استقرار البيض والفراخ عند 37 جنيها..سعر الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم..

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اسعار الدواجن

شهد أسعار الفراخ البيضاء بالأسواق وسوق الجملة اليوم تحرك طفيف ، حيث بلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء 37 جنيها تسليم أرض المزرعة ويصل إلى المستهلك بسعر يبدأ من 42 جنيها ويختلف من سوق إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى، حيث يضاف على هذه الأسعار تكاليف الشحن ومكاسب التجار.

فى سياق متصل سجلت أسعار البيض فى الأسواق استقرار ملحوظ، حيث بلغ كرتونة البيض الأبيض 52.5 جنيه للكرتونة والبيض الأحمر يسجل 54.5 جنيها للكرتونة، والبيض البلدى 53 جنيها، وهذه الأسعار تعبر عن أسعار الجملة والمزارع وليس السعر النهائى للمستهلكين.

سعر الدواجن تفصيلاً اليوم:
سعر الابيض 37 جنيها بالمزرعة
سعر الساسو 38 جنيها بالمزرعة
كتكوت ابيض 7.25_7.5 جنيه
كتكوت ساسو 3.5 _ 3.75 جنيه
امهات بيضاء 26 جنيها

المصدر: اليوم السابع

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