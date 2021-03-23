بمنتصف تعاملات الخميس 24 مارس ..تباين مؤشرات البورصة المصرية

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، وتراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي "مصر"، وسط مشتريات محلية وعربية.



وتراجع مؤشر "EGX 30" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 11721 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 2010 نقطة، وصعد مؤشر "EGX 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 3040 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.34% ليصل إلى مستوى 4759 نقطة.



وصعد مؤشر "EGX 50" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 2024 نقطة، وانخفض مؤشر "EGX 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 14211 نقطة، ونزل مؤشر "EGX 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 4620 نقطة.