تعرف على قصة صاحب أول قلب صناعي في العالم..بعد وفاة صاحب «قلب الخنزير»..

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بعد وفاة المريض ديفيد بينيت، في التاسع من مارس الجاري، والذي يعد أول إنسان في العالم تتم زراعة قلب خنزير معدل وراثيا في جسمه، نعود لتاريخ أول عملية نقل قلب صناعي لإنسان بدلا من قلبه الطبيعي، وذلك في اليوم الثاني من شهر ديسمبر 1983.



أجريت العملية في «سولت ليك سيتي”، والمريض طبقًا لجريدة المصور في عام 1983 هو طبيب أسنان يبلغ من العمر 66 سنة، يُدعى «بارني كلارك”، كان «كلارك” يعرف أن حالته الصحية ميئوس منها وأن أخطار العملية كبيرة جدًا، لكنه وافق على أن تجرى له هذه العملية الأولى من نوعها من أجل «تقدم العلم” على حد تعبيره.



ورغم المتاعب الصحية التي تعرض لها بعد العملية ومنها إجراء عملية جديدة لتغيير البطين الأيسر من القلب الصناعي الذي ركب له إلا أنه استطاع اجتياز كل الأزمات، فنجحت عمليته وفتحت الباب أمام الأطباء لتكرارها لخدمة البشرية جمعاء.

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نجحت عملية «بارني كلارك» ليصبح بذلك أول إنسان يعيش بقلب صناعي بدلا من قلبه الطبيعي في العالم، واضطر إلى اتباع نظام حياة مختلفة تتوافق مع ضرورة تواجده بالقرب من المضخة الخارجية لقلبه والتي تعمل بالطاقة الكهربائية.الطبيب الذي أجرى العملية يدعى د. ديفريس، وقد استعان بالقلب الصناعي الذي صممه ونفذه د. جافريك وسماه باسمه، والقلب الصناعي «جافريك-7” مصنوع من مادتي البوليوريتان والألمونيوم، ومكون من البطينين الأيمن والأيسر الصناعيين الذي توصل بمكان القلب الطبيعي الذي تم استئصاله وكذلك توصل بالشريان الرئوي والأورطي.كل بطين يعمل بنظام المضخة الهوائية ومتصل عن طريق خرطوم بضاغط هواء خارجي وزنه 170 كيلو جرامًا، والقلب الصناعي يتلقى المعلومات المختلفة من جسم المريض لكي ينظم على أساسها ضرباته بحيث تتوافق مع احتياجات المريض.