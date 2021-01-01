تعرف على قصة صاحب أول قلب صناعي في العالم..بعد وفاة صاحب «قلب الخنزير»..

بعد وفاة المريض ديفيد بينيت، في التاسع من مارس الجاري، والذي يعد أول إنسان في العالم تتم زراعة قلب خنزير معدل وراثيا في جسمه، نعود لتاريخ أول عملية نقل قلب صناعي لإنسان بدلا من قلبه الطبيعي، وذلك في اليوم الثاني من شهر ديسمبر 1983.
أجريت العملية في «سولت ليك سيتي”، والمريض طبقًا لجريدة المصور في عام 1983 هو طبيب أسنان يبلغ من العمر 66 سنة، يُدعى «بارني كلارك”، كان «كلارك” يعرف أن حالته الصحية ميئوس منها وأن أخطار العملية كبيرة جدًا، لكنه وافق على أن تجرى له هذه العملية الأولى من نوعها من أجل «تقدم العلم” على حد تعبيره.
ورغم المتاعب الصحية التي تعرض لها بعد العملية ومنها إجراء عملية جديدة لتغيير البطين الأيسر من القلب الصناعي الذي ركب له إلا أنه استطاع اجتياز كل الأزمات، فنجحت عمليته وفتحت الباب أمام الأطباء لتكرارها لخدمة البشرية جمعاء.
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