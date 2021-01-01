كلب أليف يهاجم صاحبته بطريقة وحشية . كاميرات المراقبة وثقت الواقعة..

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تعرضت امرأه في كولومبيا لهجوم عنيف من حيوانها الأليف، وذكرت وسائل إعلام كولومببية أن صاحبة الحيوان الأليف، 25 سنة، كانت داخل غرفتها عندما تعرضت للهجوم فجأه من كلبها.



وقال مصدر لإنفاذ القانون في «كوكوتا» وهي مدينة كولومبية وفقا لصحيفة «لا اوبينيون» الناطقة بالإسبانية: «المرأة جرت نفسها إلى الباب وخرجت إلى الردهة، على أمل أن يأتي شخص ويساعدها، وتمكنت من الزحف إلى خارج شقتها طلبا للمساعدة من جيرانها ثم وصلت إلى المصعد حيث التقطت الكاميرات الهجوم».



وبدأت تفاصيل الحادثة بأن الكلب البالغ، 4 أعوام، وقف فوق السيدة داخل المصعد ثم قام بمهاجمتها وعض ذراعها اليسري، فيما حاولت أن تدفعة بعيدًا عن طريق التلويح بيدها اليمني في وجهه ثم تمكنت أخيرا من الضغط على زر المصعد للوصول للردهة.

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ووضح مصدر في الشرطة الكولومبية أنه «عندما قفز الكلب عليها، فإن الشئ الوحيد الذي اعتقدته المرأة أنها إذا بقيت في الطابق الخامس فلن ينقذها أحد»، وأضاف المصدر: «بينما كانت تحاول جاهده للجلوس بشكل مستقيم قام الكلب بمهاجمتها مره أخرى».وتعرضت المرأة لكسور في أصابع يدها اليمني، وكسور أخرى متعددة في يدها اليسرى وبعض الجروح الأخرى في الأطراف العلوية، وأضافت الشرطة أن أمام المرأة 10 أيام لعمل دراسة سلوكية للكلب، مع إمكانيه القتل الرحيم له.