7 نصائح لتحضير الطفل لاستقبال مولود جديد فى الأسرة..عشان ما يغيرش منه .

تشعر الأسرة بالسعادة عند الاستعداد لاستقبال مولود جديد، وقد يتغافل البعض عن تحضير الطفل الأكبر لاستقبال شقيقه الذى سوف يكون مركز اهتمام كل من حوله لصغر سنه، مما يتسبب في شعور الطفل بالغيرة، لذلك يجب على الأسرة التعامل بذكاء لتحضير الطفل لاستقبال شقيقه، ولهذا نستعرض في التقرير، نصائح لتحضير الطفل لاستقبال شقيقه المولود الصغير، وفقاً للنصائح التي ذكرها الدكتور عبد العزيز آدم أخصائي علم النفس السلوكي، خلال تصريحاته مع " اليوم السابع".
نصائح لإقناع طفلك الأول بشقيقه المولود جديد: .
التحدث مع الطفل:
يجب إخبار الطفل بقدوم أخ أو أخت له في الثلاث أشهر الأخيرة من الحمل حتى لا يشعر الطفل بإرتباك طوال فترة الحمل.
مشاهدة الطفل في السونار:
يجب اصطحاب الطفل عند الذهاب لطبيب النساء ليشاهد شقيقه في جهاز السونار وهو يتحرك حيث يساعده ذلك بالتدريج على تقبل فكرة وجود شقيق له.
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