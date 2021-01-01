7 نصائح لتحضير الطفل لاستقبال مولود جديد فى الأسرة..عشان ما يغيرش منه .



مولود جديد مولود جديد

تشعر الأسرة بالسعادة عند الاستعداد لاستقبال مولود جديد، وقد يتغافل البعض عن تحضير الطفل الأكبر لاستقبال شقيقه الذى سوف يكون مركز اهتمام كل من حوله لصغر سنه، مما يتسبب في شعور الطفل بالغيرة، لذلك يجب على الأسرة التعامل بذكاء لتحضير الطفل لاستقبال شقيقه، ولهذا نستعرض في التقرير، نصائح لتحضير الطفل لاستقبال شقيقه المولود الصغير، وفقاً للنصائح التي ذكرها الدكتور عبد العزيز آدم أخصائي علم النفس السلوكي، خلال تصريحاته مع " اليوم السابع".



نصائح لإقناع طفلك الأول بشقيقه المولود جديد: .



التحدث مع الطفل:



يجب إخبار الطفل بقدوم أخ أو أخت له في الثلاث أشهر الأخيرة من الحمل حتى لا يشعر الطفل بإرتباك طوال فترة الحمل.



مشاهدة الطفل في السونار:



يجب اصطحاب الطفل عند الذهاب لطبيب النساء ليشاهد شقيقه في جهاز السونار وهو يتحرك حيث يساعده ذلك بالتدريج على تقبل فكرة وجود شقيق له.

قد يعجبك أيضا...

اصطحابه عند شراء الملابس:اصطحاب الطفل عند شراء ملابس وأغراض المولود الجديد وتشجيعه على اختيار قطع ملابس للمولود الجديد وكأنها هدية له .مشاركة الفيديوهات:مشاهدة الطفل لبعض مقاطع الفيديوهات التي يلعب فيها الأشقاء الصغار مع بعضهما البعض، يجعله متشوقا جدًا للقاء شقيقه الذي يشاركه تلك اللحظات الممتعة.الاهتمام بالطفل:الإهتمام بالطفل الأكبر بعد إنجاب الرضيع، يساعد على تجنب شعور الطفل بالغيرة من شقيقه الصغير.مدح الطفل:مدح الطفل الأكبر عندما يستطيع تحمل مسئولية شقيقه تحت رقابة والدته، يجعله يشعر بالسعادة ومسئوليته عن سلامة شقيقه الصغير، كما يساعد والدته في الإعتناء به.تخصيص وقت:يجب على الأم الاهتمام بمولودها الجديد وتخصص وقت مستقل للطفل الأكبر، للاهتمام به أيضا، وإظهار محبتها له، حتى يشعر بأن إهتمام والدته به لن يقل بعد ولادة شقيقه الصغير.