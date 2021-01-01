بالفيديو : إنقاذ قط من أعلى برج اتصالات بالهند



برج اتصالات بالهند برج اتصالات بالهند

أظهرمقطع فيديو نجاح رجل إطفاء في إنقاذ قط عالق على برج لبث إشارات الهواتف المتحركة في عملية وصفت من الكثيرين بـ «الإنسانية».



وحسب ما ذكرت صحيفة «ذا إنديان إكسبرس» أنه استجاب الإطفائي شاندراكنت أنانداس لبلاغ من سكان منطقة بوني غربي الهند، يفيد بتواجد القطة أعلى البرج المرتفع.



وعن أكثر الصعوبات التي واجهته، أوضح الإطفائي أن برج الاتصالات يبلغ ارتفاعه نحو 9 أمتار، وذلك يهون من أجل إنقاذ القط العالق في الأعلى.

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اقرأ أيضا| مدينة أوكرانية تتحول بالكامل إلى رماد |فيديووأكد أنه بعد محاولتين فاشلتين للإمساك بالقط، تمكن أنانداس من الوصول إليه أخيرا، ووضعه في سلة ثم أنزله.وشكرت العائلة المالكة للقط أنانداس على إنقاذه الحيوان الأليف، واصفة ما قام به بـ «العمل البطولي».https://twitter.com/i/status/1506555569015992323