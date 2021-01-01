داعية إسلامي : عندما تقف في اتجاه القبلة يجب تذكر هذه الآية

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إنه عندما نقف باتجاه القبلة ونصلي سواء فرض أو سنة، دائمًا نتذكر قول الله تعالى لحبيبه ومصطفاه: “قَدْ نَرَى? تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ? فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ? فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ? وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ? وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ? وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (144)”.
وأضاف عبد المعز خلال برنامجه لعلهم يفقهون على " دي ام سي: على مدار الساعة ستجد مسلم أو مسلمة يؤدون فريضة الصلاة.
وأشار إلى أن إكرام الله سبحانه وتعالى لنبيه ومدى عظمة شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكيف رفع الله ذكر نبيه محمد إلى يوم القيامة، فهو حبيب الله وخير خلقه وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع، أعطاه الله الوسيلة وهي منزلة في الجنة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!