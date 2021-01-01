داعية إسلامي : عندما تقف في اتجاه القبلة يجب تذكر هذه الآية



اتجاه القبلة اتجاه القبلة



قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إنه عندما نقف باتجاه القبلة ونصلي سواء فرض أو سنة، دائمًا نتذكر قول الله تعالى لحبيبه ومصطفاه: “قَدْ نَرَى? تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ? فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ? فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ? وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ? وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ? وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (144)”.



وأضاف عبد المعز خلال برنامجه لعلهم يفقهون على " دي ام سي: على مدار الساعة ستجد مسلم أو مسلمة يؤدون فريضة الصلاة.



وأشار إلى أن إكرام الله سبحانه وتعالى لنبيه ومدى عظمة شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكيف رفع الله ذكر نبيه محمد إلى يوم القيامة، فهو حبيب الله وخير خلقه وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع، أعطاه الله الوسيلة وهي منزلة في الجنة.

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وأضاف رمضان عبد المعز خلال برنامجه لعلهم يفقهون على " دي ام سي" أن كل شيء يفعله العبد لوجه الله لا يضيع، ولذلك يجب أن يرتاح بال كل إنسان، مستشهدا بقوله تعالى: "وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ? وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ (12)".وأوضح أن كل شيء يفعله الإنسان يتم تدوينه عند الله سبحانه وتعالى، فلا داعي للقلق، مستشهدًا بقوله تعالى: "وما يفعلوا، من خير فلن يُكفروه، والله عليم بالمتقين".وأكد أن الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء ويعلم ما بداخل كل إنسان، مضيفا: "حتى وإن أخطأت دون قصد وأنت تريد الصواب، فليس عليك جناح"، واستشهد بقوله تعالى: "وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما".