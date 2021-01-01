ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء البصل مع الليمون؟



ماء البصل مع الليمون ماء البصل مع الليمون

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد تناول ماءالبصل مع الليمون.



من فوائد ماء البصل والليمون ما يلي:-



· يعزز مناعة الجسم؛ لاحتوائه على العديد من الفيتامينات، مثل فيتامين ج ومضادات الأكسدة.

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·ينظّم نسبة السكر في الدم لاحتوائه على الكروم والكبريت المسؤولين عن خفض نسبة السكر في الجسم؛ وذلك لقدرتهما على دفع الجسملإنتاج الإنسولين.·يقي من الإصابة بمرض السرطان؛ لاحتوائه على مضادات الأكسدة المسؤولة عن حماية الجسم من الجذور الحرة.يخفف الحساسية لقدرته على منع الجسم من إنتاج الهيستامين، كما يساعد على علاجها.·يعزز عملية الهضم، مما يحمي من الإصابة بالإمساك والإسهال؛ بسبب احتوائه على نوع من الألياف القابلة للذوبان، إضافةً إلى قدرته علىتعزيز نمو البكتيريا الجيدة في الأمعاء.·يخفف الالتهابات ويعالجها؛ لاحتوائه على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة.. يعالج تساقط الشعر، ويقضي على مشاكل فروة الرأس كالقشرة، والالتهابات الفطرية، إضافةً إلى أنّه يؤخر ظهور الشيب.·يقوي القدرة الجنسية عند كلا الجنسين، كما يقوي الأعضاء الجنسية للذكور كونه يزيد مستوى هرمون التستوستيرون في الجسم.· يزيد حرق السعرات الحرارية، واستهلاك الطاقة في الجسم.· يخفف أعراض الإنفلونزا، والسعال، والبرد، والتهاب الشعب الهوائية.·يخفف الزكام، ويعالج الرشح، ويقضي على البكتيريا؛ لاحتوائه على الفيتامينات المهمة اللازمة لزيادة مناعة الجسم.· يزيد مناعة الجسم، ويحمي من الجراثيم لقدرته على زيادة خلايا الدم البيضاء في الدم.·يحافظ على سلامة القلب، وينظم ضرباته، ويخفف الضغط الشرياني، كما ينشط الدورة الدموية في الجسم؛ لاحتوائه على نسب عالية منفيتامين ج.