أطعمة تحافظ على نظافة الأسنان



نظافة الأسنان نظافة الأسنان



لا يؤدي سوء نظافة الفم إلى تسوس الأسنان وتآكلها والتهاب اللثة فحسب، بل يرتبط أيضًا بأمراض القلب والسرطان والسكري، وأفضل طريقة لتجنب تسوس الأسنان هي الحفاظ على صحة أسنانك ولثتك قدر الإمكان.



ويعتبر تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط مرتين يوميًا خطوات أساسية للحفاظ على صحة الفم ، فإن الطعام الذي تتناوله يمكن أن يساعد أيضًا في الحفاظ على أسنانك لامعة وقوية، ووفقًا للخبراء، يمكن أن يساعد نوعان من الأطعمة في تقليل مخاطر مشاكل الأسنان.



فوائد الشوكولاتة لصحة الفم والأسنان

في مقابلة مع صحيفة التابلويد البريطانية، كشف الدكتور خالد قاسم ، كبير أطباء تقويم الأسنان في Impress، أن بعض الأطعمة يساعد على إزالة البلاك والحفاظ على صحة اللثة.

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وقال إن الشوكولاتة من الأطعمة التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة الأسنان، وأوضح أن حبة الشوكولاتة تحتوي على عوامل قوية مضادة للجراثيم يمكن أن تساعد في تفادي مشكلة الأسنان، ولكن هذا لا يعني أنه يجب الإفراط في تناول الشوكولاتة، يمكن أن تساعد قطعة صغيرة من الشوكولاتة في اليوم على منع تسوس الأسنان.فوائد منتجات الألبان للفم والأسنانأما الغذاء الثاني فهو منتجات الألبان الغنية بالكالسيوم وفيتامين د، وأوضح أن إدراج منتجات الألبان في النظام الغذائي اليومي يمكن أن يساعد في تقوية الأسنان وتبييضها إلى جانب ذلك، فإن الكالسيوم والفوسفات في منتجات الألبان يوفران العناصر الغذائية الكافية لأسنانك ويعيدان بناء مينا الأسنان.ووفقا لموقع timesofindia، على الرغم من أن منتجات الألبان والشوكولاتة كانا الخيارين الرئيسيين للدكتور قاسم، إلا أنه ذكر أن التوت والفواكه ممتازة أيضًا لأولئك الذين يحاولون الحفاظ على صحة الفم، الفواكه مثل الفراولة والتفاح والعنب البري غنية بالمواد المغذية كما أنها غنية بالألياف التي يمكن أن تنظف البلاك وتقلل من خطر التسوس.عندما تمضغ هذه الفاكهة، ينتج فمك المزيد من اللعاب الذي يعمل كحامٍ للأسنان ويزيل اللويحات، كما أنها تحتوي على نسبة منخفضة من السكر ، لذلك لا داعي للقلق بشأن الكمية، ويحتوي التوت أيضًا على خصائص مضادة للأكسدة ويمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.