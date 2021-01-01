بعد تشميع عيادته في مصر.."سمكري البني آدمين" يسقط بكمين في دبي

بعد تشميع عيادته في مصر، تمكّنت هيئة الصحة في دبي من ضبط المدعو يوسف خيري، المعروف بـ"سمكري البني آدمين"، لممارسته مهنة طبية من دون تصريح، والإعلان عن نشاطه في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نصبت له كميناً، بالتنسيق مع شرطة دبي، وتم ضبطه متلبساً بممارسة مهنة طبية، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وقال مدير إدارة التدقيق والرقابة الصحية في الهيئة، فارس المازمي، إن الهيئة رصدت الشاب المعروف بـ"سمكري البني آدمين" بناءً على معلومات وردت إليها من مصادر موثوقة، تفيد بقيام شخص بممارسة مهنة طبية من دون تصريح من الهيئة، والإعلان عن نشاطه في وسائل التواصل الاجتماعي. وفق ما نقلت "الإمارات اليوم".
كمين للقبض عليه
كما قال إنه تم نصب كمين له من خلال قسم التفتيش في إدارة التدقيق والرقابة الصحية في الهيئة، بالتنسيق مع قسم الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من خلال الاتصال به، وحجز موعد مسبق في أحد فنادق دبي، ليتم ضبطه متلبساً بممارسة مهنة طبية.
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