بعد تشميع عيادته في مصر.."سمكري البني آدمين" يسقط بكمين في دبي



سمكري البني آدمين سمكري البني آدمين



بعد تشميع عيادته في مصر، تمكّنت هيئة الصحة في دبي من ضبط المدعو يوسف خيري، المعروف بـ"سمكري البني آدمين"، لممارسته مهنة طبية من دون تصريح، والإعلان عن نشاطه في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نصبت له كميناً، بالتنسيق مع شرطة دبي، وتم ضبطه متلبساً بممارسة مهنة طبية، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.



وقال مدير إدارة التدقيق والرقابة الصحية في الهيئة، فارس المازمي، إن الهيئة رصدت الشاب المعروف بـ"سمكري البني آدمين" بناءً على معلومات وردت إليها من مصادر موثوقة، تفيد بقيام شخص بممارسة مهنة طبية من دون تصريح من الهيئة، والإعلان عن نشاطه في وسائل التواصل الاجتماعي. وفق ما نقلت "الإمارات اليوم".



كمين للقبض عليه

كما قال إنه تم نصب كمين له من خلال قسم التفتيش في إدارة التدقيق والرقابة الصحية في الهيئة، بالتنسيق مع قسم الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من خلال الاتصال به، وحجز موعد مسبق في أحد فنادق دبي، ليتم ضبطه متلبساً بممارسة مهنة طبية.

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وكانت النقابة العامة للعلاج الطبيعي في مصر أصدرت تحذيراً، في سبتمبر من العام الماضي، حول المدعو (ي.خ.ي)، وشهرته "سمكري البني آدمين"، بسبب انتحاله صفة اختصاصي علاج طبيعي، وكذلك قيام إدارة مباحث الأموال العامة، بالتعاون مع النقابة العامة للعلاج الطبيعي، بغلق وتشميع عيادته في مصر، كما صدر تحذير مماثل من النقابة العامة للأطباء بشأن التعامل معه.مأساة فنانة مشهورةوسبق أن روت فنانة مشهورة مأساتها مع "سمكري البني آدمين"، واتهمته بالاحتيال، بعد تسببه لها في إصابة كادت أن تؤدي بها إلى شلل رباعي، بسبب ملامسة الغضروف للنخاع الشوكي.يذكر أن هذا الشخص اكتسب شهرته بسبب إقبال عدد من الفنانين عليه، ونال هذا اللقب بسبب طريقته في تقويم العمود الفقري يدوياً.