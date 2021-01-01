أوكرانيا تكشف وجودد "عصيان" في الجيش الروسي

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › أوكرانيا تكشف وجودد "عصيان" في الجيش الروسي

صورة الخبر: الجيش الروسي
الجيش الروسي


كشفت وزارة الدفاع الأوكرانية، الثلاثاء، عن وجود حالات "عصيان جماعي" في صفوف الجيش الروسي، وعزوف عن المشاركة بالمعارك الدائرة في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية في أحدث تقاريرها العسكرية، إن 220 جنديا في إحدى الكتائب القتالية الروسية رفضوا المشاركة في الهجمات التي تشنها موسكو على أوكرانيا منذ نحو 4 أسابيع.

وأوضحت أنه "منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قتل 50 جنديا، وأصيب 110 آخرين في ذات الكتيبة التي رفضت مؤخرا القتال"، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وفي سياق متصل، قالت الاستخبارات الأميركية إن الروح المعنوية تتدهور بين الجنود الروس، من دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل أو أدلة على ذلك.

المصدر: skynewsarabia

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أوكرانيا تكشف وجودد "عصيان" في الجيش الروسي

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
55743

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager