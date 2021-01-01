مدحت عبد الهادي يقرر عدم العمل في الزمالك مرة أخرى

كشف مدحت عبد الهادي المدرب العام السابق في الجهاز الفني بفريق الزمالك عن قراره بعدم العمل في النادي مرة أخرى.
وكانت مشادة قد حدثت بين عبد الهادي وجامع الكرات في مواجهة الزمالك أمام الوداد مما تسبب في سقوط الشاب جامع الكرات وقرر وقتها مرتضى منصور رئيس النادي استبعاد مدحت عبد الهادي.
وقال مدحت عبد الهادي في تصريحات لقناة إم بي سي مصر: "اتخذت قراري بعدم العمل في نادي الزمالك مرة أخرى وأبلغت أمير مرتضى بذلك".
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