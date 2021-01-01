مدحت عبد الهادي يقرر عدم العمل في الزمالك مرة أخرى

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مدحت عبد الهادي


كشف مدحت عبد الهادي المدرب العام السابق في الجهاز الفني بفريق الزمالك عن قراره بعدم العمل في النادي مرة أخرى.

وكانت مشادة قد حدثت بين عبد الهادي وجامع الكرات في مواجهة الزمالك أمام الوداد مما تسبب في سقوط الشاب جامع الكرات وقرر وقتها مرتضى منصور رئيس النادي استبعاد مدحت عبد الهادي.

وقال مدحت عبد الهادي في تصريحات لقناة إم بي سي مصر: "اتخذت قراري بعدم العمل في نادي الزمالك مرة أخرى وأبلغت أمير مرتضى بذلك".

وشدد المدرب العام السابق "الزمالك هو بيتي، لا أحب العمل تحت ضغط بتلك الطريقة".

وكشف عبد الهادي "مرتضى منصور طلب حضوري لاختيار المنصب المناسب لي ولكنني اعتذرت له وأبلغت أمير مرتضى بقراري".

واختتم تصريحاته "لم أحب أن يكون رحيلي بتلك الطريقة خاصة وأن رئيس النادي يعلم أنني أعتز به".

وكان مدحت عبد الهادي ضمن الجهاز الفني لباتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك.
ويتولى جوسفالدو فيريرا القيادة الفنية للزمالك في الوقت الحالي.

المصدر: filgoal

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