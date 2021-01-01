بتصميم Le Mans ريلمى Realme تطلق إصدار من سماعة Buds Air 3

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صورة الخبر: Buds Air 3
Buds Air 3

أعلنت شركة Realme اليوم رسمياً إصدار جديد من سماعة Buds Air 3 اللاسلكية الذي يأتي بتصميم سيارة Le Mans race.

يأتي الإصدار الجديد من سماعة Buds Air 3 اللاسلكية بتصميم مستوحى من سيارة Le Mans race باللون الأزرق مع شريط باللون الأبيض مزدوج في المنتصف، وهو التصميم ذاته المميز لهاتف GT NEO 3 الذي انطلق اليوم رسمياً.

وتشير realme إلى أن السماعة تأتي بتصميم يتضمن 7 طبقات من الطلاء بتقنية UV، وتضم محرك “LCP Dynamic Bass Boost” بحجم 10مم، والذي يدعم صوتيات مميزة بزمن إنتقال أقل عند 88 مللي ثانية.

كما تأتي realme Buds Air 3 بنظام لخفض الضوضاء بقدرة 42dB، أيضاً تعد أول إصدار من السماعات اللاسلكية المميزة بمعايير “Rheinland” لخفض الضوضاء بأعلى كفاءة والذي يرتكز في عمله على اثنان من الميكروفونات.

ويصل عمر الشحن في السماعة اللاسلكية إلى 30 ساعة مع الحافظة، أو 22 ساعة مع الحافظة وتنشيط ميزة إلغاء الضوضاء النشطة ANC، بينما تأتي السماعة بشكل مستقل بعمر شحن 5.5 ساعة، وتدعم الشحن السريع.

وتدعم سماعة Buds Air 3 معايير IPX5 في مقاومة الماء والغبار، وتنطلق السماعة اللاسلكية بسعر 63 دولار، على أن تتوفر في السوق الصيني بدءاً من 30 من مارس.

المصدر: بوابه المتميز

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