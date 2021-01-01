بتصميم Le Mans ريلمى Realme تطلق إصدار من سماعة Buds Air 3

أعلنت شركة Realme اليوم رسمياً إصدار جديد من سماعة Buds Air 3 اللاسلكية الذي يأتي بتصميم سيارة Le Mans race.
يأتي الإصدار الجديد من سماعة Buds Air 3 اللاسلكية بتصميم مستوحى من سيارة Le Mans race باللون الأزرق مع شريط باللون الأبيض مزدوج في المنتصف، وهو التصميم ذاته المميز لهاتف GT NEO 3 الذي انطلق اليوم رسمياً.
وتشير realme إلى أن السماعة تأتي بتصميم يتضمن 7 طبقات من الطلاء بتقنية UV، وتضم محرك “LCP Dynamic Bass Boost” بحجم 10مم، والذي يدعم صوتيات مميزة بزمن إنتقال أقل عند 88 مللي ثانية.
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