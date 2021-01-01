تعرف على أفضل 10 شركات ناشئة غيّرت صناعة البحث باستخدام الذكاء الاصطناعي

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مع ظهور المزيد من برامج الذكاء الاصطناعي نلقي نظرة خلال هذا المقال على أفضل 10 شركات ناشئة غيّرت صناعة البحث باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML).



كان يتم إجراء عمليات البحث على الإنترنت عن طريق النص وحده، والذي يميل إلى تقديم نفس النتائج للمستخدمين في عمليات البحث التي يجرونها. لكن مع ظهور البحث الصوتي مع أمثال Alexa والبحث عن الصور على منصات مثل Pinterest وأمثال Netflix، الذين يقدمون تجارب مستخدم فورية شخصية، أصبح البحث أكثر ذكاءً بشكل متزايد، كما أنه أصبح نقطة فرق للعديد من شركات البرمجيات الناشئة؛ لأنه يهدف إلى تقصير رحلة العميل إلى الشراء، وفي بعض الأحيان تمديدها بشكل أكبر نحو مجموعة مختارة بعناية من الخيارات الإضافية.



ويعتمد بحث الذكاء الاصطناعي (AI) على مزيج من التعلم الآلي؛ حيث يتم تقديم التوصيات بناءً على عمليات البحث السابقة وقرارات الشراء، ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP)، مثل Alexa من أمازون وSiri من أبل، والذي يهدف إلى فهم الأنماط المعقدة في الكلام البشري.

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ووفقًا لشركة جوجل يبحث 27% من مستخدمي الهواتف المحمولة عبر الإنترنت من خلال الأوامر الصوتية حول العالم. كما أفادت شركة برايس ووترهاوس كوبرز أيضًا بأن 71% من المستهلكين يفضلون إجراء استعلامات البحث عن طريق الصوت بدلًا من الكتابة.إن البحث المرئي آخذ في الارتفاع أيضًا؛ حيث يفضل 62% من جيل الألفية البحث المرئي بدلًا من استخدام جوجل وPinterest وأمازون ومحركات البحث المماثلة الأخرى. ومع ذلك لا يزال البحث الدلالي مهيمنًا؛ حيث لا يهدف استعلام البحث إلى العثور على الكلمات الرئيسية فحسب، بل إلى تحديد القصد والمعنى السياقي للكلمات التي يستخدمها الشخص للبحث.– أفضل 10 شركات ناشئة غيّرت صناعة البحث باستخدام الذكاء الاصطناعي:1- Shopifyإنها منصة التجارة الكندية متعددة القنوات والقائمة على السحابة والمصممة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. إنها بالفعل عملاق في التجارة الإلكترونية، ولكن استحواذها على متخصص في البحث عن بدء التشغيل يسمى Donde هو الذي منحها قدرة فريدة،وهو البحث المرئي عن عناصر الموضة.Shopify تمكن المستخدمين من البحث واكتشاف عناصر الملابس بناءً على الخصائص المرئية بدلًا من عمليات البحث المستندة إلى النص. تشتهر Shopify باقتناص الشركات الناشئة اللامعة لمنحها ميزة تنافسية، والتي نجحت بالتأكيد بعد الإعلان عن إجمالي عائدات العام في عام 2021 بأكثر من 4.6 مليار دولار أمريكي.2- Yextتأسست شركة Yext المتخصصة في البحث عن الأعمال عام 2006، ولديها إيرادات تزيد على 350 مليون دولار أمريكي وأكثر من 2000 موظف.وهي تبني حلول بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي للشركات لمساعدتها في الوصول إلى مواقع الويب والتطبيقات ومواقع دعم العملاء والإنترانت والمزيد. كما تهدف الشركة إلى تقديم إجابات بدلًا من مجرد روابط لكل حاجة عمل.3- Algolia AIتُعد شركة Algolia AI هي عائلة من الحلول المستندة إلى SaaS والتي تتيح للشركات الاستفادة من البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مع الاحتفاظ بالمرونة للتحكم في تجربة البحث وتخصيصها.وقد تبنت العديد من الشركات، مثل: لاكوست ويوبيسوفت، هذا الحل من أجل تحقيق أهداف أعمالها. كما تعمل Algolia AI من خلال تحسين فهم نية المستخدم، باستخدام هذه البيانات لتقديم تجارب البحث الأكثر ملاءمةً وتخصيصًا.4- Coveoغالبًا ما تسجل شركة Coveo أعلى عمليات البحث المدفوعة. إنها تقدم بحثًا ذكيًا عن المؤسسات ومنصات رؤى تنبؤية للشركات. وتتعاون الشركة أيضًا مع لاعبين كبار في عالم البرمجيات، بما في ذلك SAP وServiceNow وAdobe وZendesk، وهم يستخدمون “Coveoibility Cloud” الحاصلة على براءة اختراع لتعزيز الصلة في كل نقطة اتصال.5- OpenAIإن OpenAI هي شركة أبحاث ونشر للذكاء الاصطناعي، ولها مهمة كبرى لضمان أن الذكاء الاصطناعي العام يفيد البشرية جمعاء. وهي تعمل خلف الكواليس في أمثال: IBM وIntel وCisco وSalesforce وDuoLingo؛ ما يساعد المطورين في بناء نماذج قوية لتوليد اللغة والكود. وقد استثمرت شركة مايكروسوفت بالفعل المليارات في OpenAI.6- ViSenzeبدأت شركة ViSenze في عام 2012 بمهمة جعل العالم المرئي أكثر قابلية للبحث. وتعمل الشركة مع علامات تجارية عالمية مثل: Zalora وDFS وMeesho وUrban Outfitters؛ لتحقيق إيرادات إضافية وتنمية أعمال البيع بالتجزئة لعملائها.ومن خلال تعزيز رحلات اكتشاف المنتجات وتقديم تجارب تسوق استثنائية تستخدم ViSenze حلول البحث الذكية والتوصيات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتختصر مسار التحويل للمستهلكين عبر الإنترنت وفي المتجر.7- Syteصُممت شركة Syte لمساعدة شركات التجارة الإلكترونية في التوسع السريع، وتقدم تجارب البحث الأكثر صلة وعالية التحويل للمتسوقين من خلال الاستفادة من العلامات المدعمة بالذكاء الاصطناعي، ومعالجة اللغات الطبيعية، ومحرك القواعد المتطورة.وعند دمجها مع البرمجة اللغوية العصبية المتقدمة ومحرك القواعد المتطورة تضمن Syte للمتسوقين رؤية النتائج الأكثر صلة.8- AlphaSenseتُعد AlphaSense منصة بحث واستخبارات سوقية رائدة منذ عام 2011، ويستخدمها أكثر من 2000 مؤسسة رائدة. وقد ساعدت تقنيتها القائمة على الذكاء الاصطناعي المهنيين في اتخاذ قرارات أعمال أكثر ذكاءً؛ من خلال تقديم رؤى من المحتوى العام والخاص، بما في ذلك إيداعات الشركة، ونسخ الأحداث، والأخبار، والمجلات التجارية، وأبحاث الأسهم.وذكرت مجلة “فوربس”، العام الماضي، أن AlphaSense جمعت 180 مليون دولار أمريكي.9- Casetextمن خلال تطبيق التعلم الآلي لمنح المحامين أفضل منصة بحثية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تدعي Casetext أنها الأداة المصنفة رقم 1 للمهنيين القانونيين. وتُعد الشركة من أفضل الشركات القانونية المرموقة للعملاء.10- Aiimiتقدم شركة Aiimi خدمات إدارة البيانات والمعلومات وتحول التفكير السريع إلى نماذج أولية سريعة؛ حتى تتمكن الشركات من تحسين المنتجات والخدمات.وتُعتبر الشركة موردًا موثوقًا به لحكومة بريطانيا، وهي عضو في شراكة المياه ببريطانيا وراعي معهد إدارة الأصول. كما تعمل Aiimi مع منظمات كبيرة ومحترمة في جميع أنحاء بريطانيا؛ من شركات التصنيع والهندسة إلى الخدمات المالية والمرافق.