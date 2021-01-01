أفضل إصدارات سامسونج من الفئة المتوسطة هاتف Galaxy A73 5G..



Galaxy A73 5G Galaxy A73 5G

أطلقت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، مؤخرًا، هاتفًا ضمن أفضل هواتف الفئة المتوسطة، وهو Galaxy A73 5G. وخلال السطور التالية سنعرف بالتفصيل سعر ومواصفات هاتف Galaxy A73 5G الجديد.



– مواصفات هاتف Galaxy A73 5G



– الشاشة

يأتي هاتف Galaxy A73 5G بشاشة كبيرة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، وجودة +FHD، وبدقة 2400×1080 بيكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ومحمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass 5.

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– الكاميراويحتوي هاتف Galaxy A73 5G على كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل، تدعم تقنية التثبيت البصري OIS بفتحة عدسة f/1.8، متصلة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجا بيكسل، ومستشعرين للتصوير الماكرو والعمق بدقة 5 ميجا بيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجا بيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.– الأداءويعمل هاتف Galaxy A73 5G من سامسونج بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 778G، وبواجهة المستخدم One UI 4.1 المستندة على نظام أندرويد 12.– التخزينيأتي هاتف Galaxy A73 5G مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجا بايت، قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD تصل إلى 1 تيرا بايت.– البطاريةيتميز هاتف Galaxy A73 5G ببطارية بقوة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات.– الألوانيتوفر بثلاثة ألوان فقط، وهي: الأبيض، والأسود، والرمادي.– مزايا أخرىعلاوة على كل هذه المزايا يأتي هاتف Galaxy A73 5G بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، ودعم لمعيار IP67 لمقاومة الماء والغبار.– السعريتوفر هاتف Galaxy A73 5G من شركة سامسونج بسعر يصل إلى حوالي 450 يورو. ومن المقرر أن تبدأ الشركة الكورية الجنوبية في توفير الهاتف الجديد بالأسواق العالمية بدءًا من يوم 22 أبريل المقبل.