كيف تعرف أن جهازك ذكيًا؟ لا تنخدع..

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مع وجود الكثير من المصطلحات التسويقية والتسويق المضلل يصعب أحيانًا تحديد ما إذا كان الجهاز ذكيًا أم لا.



ما الذي يجعل الجهاز ذكيًا؟



إليك نظرة على المعنى الفعلي للجهاز الذكي، وما لا يعتبر جهازًا ذكيًا، وبعض الأجهزة الذكية الأكثر شيوعًا التي نستخدمها في حياتنا اليومية.



تعريف الجهاز الذكي



الجهاز الذكي هو جهاز يتصل بتطبيق ما أو الإنترنت أو شبكة محلية أو جهاز آخر باستخدام اتصال لاسلكي، مثل: Wi-Fi وNFC وBluetooth.

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يمكن أن تتراوح هذه الأجهزة الإلكترونية من أجهزة اتصالات عالية التقنية (مثل هاتفك الذكي) إلى أدوات أبسط مثل المقابس الذكية والمصابيح الذكية.في الواقع تحتوي العديد من الأجهزة التقليدية على إصدارات ذكية؛ حيث يكون الفارق الرئيسي هو القدرة على التحكم فيها عبر اتصال شبكة محلية باستخدام تطبيق على هاتفك الذكي، مثل: الغلايات الذكية والغسالات الذكية والثرموستات الذكية.ما هي الأجهزة غير الذكية؟إذًا ما هي بعض الأجهزة التي قد يتم تسويقها على أنها ذكية ولكنها غير ذلك؟ هي تتضمن الأجهزة البسيطة التي يتم تحديثها بتقنية جديدة لا تتيح الاتصال فعليًا، على سبيل المثال: لا تجعل شاشة LCD الساعة ذكية، إنها ساعة ذكية فقط إذا كان بإمكانك توصيلها بهاتف أو خدمة عبر الإنترنت لاسلكيًا.وبالمثل لمجرد أن جهازًا تناظريًا أو جهازًا ذكيًا أصبح إلكترونيًا لا يعني ذلك فجأة أنه ذكي.هل يمكن أن تعمل الأجهزة الذكية بدون إنترنت؟لا تحتاج الأجهزة الذكية دائمًا إلى اتصال بالإنترنت لتعمل، وذلك يعتمد على ما إذا كنت ستحتاج إلى اتصال بالإنترنت على الجهاز المحدد وكيف يعمل مع التطبيقات والأجهزة الأخرى التي يتصل بها.على سبيل المثال: ستحتاج إلى اتصال بالإنترنت لتنزيل تطبيق تابع لجهة خارجية، لكن الأجهزة الذكية التي تتصل عبر البلوتوث قادرة على الاتصال ونقل البيانات دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت.مثلًا: غالبًا ما تتصل الموازين الذكية بالتطبيق ذي الصلة على هاتفك، وفي الوقت نفسه يمكن توصيل سماعات الأذن الذكية بالبرنامج المدمج في هاتفك.ويمكنك أيضًا إنشاء شبكات شخصية باستخدام بروتوكولات لاسلكية مثل Zigbee لتوصيل الأجهزة المنزلية الذكية.ومع ذلك يجب أن تفترض أنه لتحقيق أقصى استفادة من جهاز ذكي ستحتاج إلى اتصال بالإنترنت، وحتى إذا كان الجهاز يستخدم اتصال Bluetooth فإن التطبيق الذي يتصل به قد يخزن بياناته في السحابة أو يتطلب تحديثات عبر الويب.أمثلة الأجهزة الذكية الشائعةهناك بعض الأجهزة الذكية الأكثر شيوعًا التي ستجدها في المنزل، وهي: أجهزة التلفزيون الذكية ومكبرات الصوت الذكية وأجهزة العرض الذكية.ولأمن المنزل هناك مجموعة متنوعة من الأجهزة التي يستخدمها المستهلكون، وتشمل: أجراس الباب الذكية والكاميرات الذكية والأقفال الذكية وأجهزة الإنذار الذكية.وتمنح الإضاءة الذكية للمستخدمين خيارات التحكم والتشغيل الآلي للمصابيح الكهربائية في منازلهم. وهناك منظمات الحرارة الذكية، والستائر العاتمة الذكية، ومحاور المنزل الذكي.وفيما يتعلق بالأجهزة القابلة للارتداء توجد ساعات ذكية ونظارات ذكية وسماعات أذن ذكية وحتى أحذية ذكية، ويستمر الابتكار في هذا المجال؛ حيث يتم إطلاق تقنية جديدة للمستهلكين مع مرور الوقت، وكل هذا يتوقف على مستوى الأتمتة والاتصال الذي تريده في حياتك.تعرف على أجهزتك الذكيةالآن بعد أن عرفت المعلومات الأساسية المتعلقة بالجهاز الذكي وخصائصه المميزة تستطيع العثور على الأجهزة الذكية التي تناسبك.