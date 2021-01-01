تنظيم العملات المشفرة..هل يمكن



العملات المشفرة العملات المشفرة

تُعتبر الخصائص التي تتمتع بها العملات المشفرة أو العملات الرقمية وتقنية البلوكشين التي تعمل بها سبب وصفها بالغموض في كثير من الأحيان، فهذه العملات تتمتع بقدر عالٍ من الخصوصة ودقة متناهية في عملية نقلها والتداول في أسواقها، والأهم من ذلك أنها لا تخضع لجسم مركزي يتحكم في تداولها والسيطرة عليها.



من يريد تنظيم العملات المشفرة؟

تُعد الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الأطراف التي تنادي بتنظيم العمل في العملات المشفرة Cryptocurrencies Regulation لعدة اعتبارات؛ منها: ضمان تفلبات السوق مع تزايد الأفراد المستثمرين في العملات المشفرة مع استثمارات طويلة الأجل، ويأتي هذا الاهتمام من منظور الاستثمار، لا سيما كيفية تعزيز حماية المستثمرين في هذا المجال، على الرغم من عدم وجود خطط للجان تنظيم التشفير؛ وذلك لأن الأصول الرقمية تحتاج إلى معالجة في أطر السياسة العامة، مع تزايد الحاجة إلى تدابير تنظيمية متزايدة في مجال التشفير لحماية العدد المتزايد من المستثمرين الذين يشاركون بنشاط في تجارة التشفير من مخاطر السوق المفرطة، ووافقت لجنة الأوراق المالية والبورصة على استراتيجية التنظيم BrooSes Bitcoin ETF (BITO)، وهي صندوق بورصة Bitcoin للعقود الآجلة التي تتيح للمستثمرين فرصة التعرض لأقوى أشكال التشفير في العالم من دون شراء Bitcoins الفعلية.



وأصدرت الخزانة مؤخرًا تقريرًا مطولًا عن الأصول الرقمية للمساعدة في إدارة التقلبات بسوق Cryptocurrencies، ويوضح التقرير المخاطر المحتملة التي يمكن أن تواجه المستثمرين الذين يستخدمون التطبيقات غير الخاضعة للتشفير والتي تعمل بلا مركزية للتمويل، وتتمثل هذه المخاطر في الاحتيال والتلاعب بالسوق والافتقار إلى شفافية الأسعار، وحث سلطات الرقابة على معالجة هذه الشواغل، كما دعت الورقة المقدمة الكونجرس إلى سن تشريع يكفل خضوع ترتيبات السداد لإطار تحوطي مركزي على أساس متسق وشامل.

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وتواصل المؤسسات الرسمية الأمريكية محاولات تنظيم سوق التداول في Cryptocurrencies؛ عبر بوابة وزارة العدل بالتنسيق مع لجنة الأوراق المالية والبورصة ولجنة التجارة الحرة في إفريقيا بشأن اللوائح التنظيمية المتعلقة بالتشفير في المستقبل؛ لضمان حماية المستهلك بفعالية وزيادة تبسيط الرقابة التنظيمية.وفي عام 2021 حوّلت إدارة بايدن اهتمامها إلى القيود الرقمية بنية التصدي لخطر نمو قيمة العملات المشفرة، وفي وقت لاحق من نفس العام أصدر فريق الرئيس المعني بالأسواق المالية سلسلة من التوصيات تضمنت الحاجة إلى تشريع جديد، وناقش الكونجرس أيضًا حالة مقدمي خدمات التشفير في عام 2021، مع إدراج قواعد جديدة في مشروع قانون البنية التحتية لإدارة بايدن، وبموجب القواعد الجديدة تُعتبر عمليات تبادل العملات المشفرة وسطاء ويجب أن تمتثل للالتزامات ذات الصلة المتعلقة بالإبلاغ عن مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب وحفظ سجلات المعملات في Cryptocurrencies والأصول الرقمية.تنظيم العملات المشفرة في كنداتدخلت الحكومة الكندية في قضية تنظيم العملات المشفرة عبر عدة تشريعات؛ حيث إنه لا توجد مناقصات قانونية للعملات المشفرة في كندا، فكل النشاط محصور في حيز التبادل على شبكة الإنترنت والمحال التي تقبل التبادل عبر العملات المشفرة.سنغافورةوفي سنغافورة تُعتبر البورصات والتجارة في العملات المشفرة قانونية واتخذت الدولة الذكية موقفًا أكثر مرونة بشأن القضية من بعض جيرانها الإقليميين، ورغم أن عمليات التشفير لا تُعد مناقصة قانونية إلا إن السلطة الضريبية في سنغافورة تتعامل مع شركة بيتكوينز على أنها سلعة وتطبق بذلك ضريبة السلع والخدمات، وفي عام 2017 أوضحت هيئة النقد في سنغافورة (MAS) أنه في حين أن موقفها الحالي ليس في اتجاه تنظيم العملات المشفرة ولكن الحكومة ستنظم مسألة الرموز الرقمية في حالة لو صنفت تلك الرموز على أنها أوراق مالية.مستقبل التشفيرلا يمكن تصور مستقبل العملات الرقمية بمنأى عن مستقبل التقنيات ككل على أي حال، فمتى ما تم التعامل مع التقنية بصورة لائقة يمكن أن نجني منها منافع كثيرة، وإذا توفر ما ينظم هذه العملات المشفرة بصورة تضمن استثمارات آمنة طويلة الأجل سيكون ذلك في مصلحة التقنية ذات نفسها ومصلحة المستثمرين؛ لضمان حقوقهم بتوفير الشفافية اللازمة من تداول وسعر ثابت وإمكانية تبادل هذه العملات بصورة رسمية.