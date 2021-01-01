تعلم كيفية تفعيل ملف BGMI 90 FPS في ببجي على هاتفك



BGMI 90 FPS BGMI 90 FPS

هناك عدد معين من الهواتف الذكية التى تدعم لعبة ببجي BGMI 90 FPS، حيث يدعمها عدد من هواتف سامسونج وكذلك وان بلس وشاومى وغيرها، ولكن هناك عدد من الهواتف التى لا تدعمها والتى تتطلب إجراءً للدخول عليها.



وبحسب موقع Hindustan Times، فإن هناك عددا من الخطوات التى يمكن من خلالها فتح وتفعيل ملف 90 فريم BGMI 90 FPS على الهواتف التى تدعمها، وذلك من خلال الآتي:



- ادخل على إعدادات اللعبة ثم ادخل على قسم الجرافيك الخاص باللعبة.

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- ستجد ملف 90 فريم BGMI 90 FPS إلى جانب خيار extreme.- اضغط على ملف 90 فريم BGMI 90 FPS وقم بتفعيله ثم قم بالبدء في لعب اللعبة.طريقة أخرىويمكن تفعيل ملف 90 فريم BGMI 90 FPS من خلال تحميل تطبيق ZArchiver أو RAR أو ES File Explorer، حيث يساعد هذا التطبيق في فك ضغط الملف.BGMI / BATTLEGROUNDS MOBILE ملف تكوين 90 إطارًا في الثانيةفي البداية تحتاج إلى تنزيل ملف التكوين من خلال BGMI / BATTLEGROUNDS MOBILE INDIA، ثم افتح ZArchiver أو ES File Explore، وبعد الفتح، قم بتنزيل موقع الملف وفك ضغط الملف.بعد فك الضغط، انسخ المجلد "المحفوظ" من مجلد Unzip.انتقل إلى Android / Date / com.pubg.imobile.قم بنسخ "files" Folder وPast The files "Folder، وإذا حصلت على أي نافذة منبثقة، فما عليك سوى النقر فوق الزر "استبدال".بعد استبدال كل الملفات بملف جديد، أغلق جميع التطبيقات من التطبيقات الحديثة.افتح الآن لعبة BGMI.لاحظ أنه: يجب أن تحصل على 90 إطارًا في الثانية بعد اكتمال جميع العمليات، حيث يمكنك التحقق من جهازك FPS Metar وستتمكن من رؤية 90 إطارًا في الثانية قيد التشغيل، ليمكنك الللعب بسهولة.وهناك عدد من الهواتف الشهيرة التى تدعم ملف 90 فريم BGMI 90 FPS، منها هاتف وان بلس OnePlus 9 Pro وهاتف سامسونج Samsung Galaxy S21 وهاتف شاومى Xiaomi Poco X3 Pro وهاتف أوبو Oppo reno 3 pro.