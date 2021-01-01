شاومي تؤكد وصول هاتف Xiaomi 12 Lite 5G



Xiaomi 12 Lite 5G Xiaomi 12 Lite 5G

في تقرير جديد، صدر اليوم، على منصة Xiaomiui، تم الكشف عن، خطط شركة شاومي، للإعلان عن الهاتف، Xiaomi 12 Lite 5G، خلال الفترة المقبلة، حيث التأكيد على، أنه سيصل، في الأسواق الأوروبية، والآسيوية، وأسواق الشرق الأوسط، في وقت لاحق، من شهر أبريل، أو مايو 2022، وسيصل مع، مواصفات تجعله الأقل، في سلسلة، Xiaomi 12 Series، التي وصلت، يوم 15 مارس، ولكن مواصفات، الهاتف شاومي 12 لايت، لا تزال مقبولة، مقارنة بالسعر المتوقع، الذي لن يتخطى، 400 دولار أمريكي، وخلال السطور القادمة، دعونا نتعرف عليها، وإليكم الآن، أهم مواصفات الهاتف Xiaomi 12 Lite 5G.



مواصفات الهاتف Xiaomi 12 Lite 5G

هذا الهاتف المتوسط، الذي سيتوفر، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تم رصده على، منصات المصادقة، بأرقام V13.0.7.SLIMIXM، وV13.0.0.24.SLIEUXM، وتم التأكيد، أنه سيتوفر مع، شاشة بثقب صغير، في المنتصف، مثل باقي، هواتف Xiaomi 12، من نوع AMOLED، وبحجم 6.55 بوصة، وبجودة FHD+، وبمعدل تحديث 120 هرتز، وبدعم HDR10، وبزجاج حماية، من فئة، Corning Gorilla Glass Victus، أو Corning Gorilla Glass 5، كما أن الشاشة، تدعم Always On Display، وتحتوي على، كاميرا سيلفي، بدقة 32 ميجا بكسل، أو 20 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.5، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30، و60 إطارا، في الثانية.



سيتم تشغيل، الهاتف Xiaomi 12 Lite 5G، بأحد أفضل، المعالجات المتوسطة، التي تم إطلاقها، خلال عام 2021، وهو Snapdragon 778G Plus، المبني على، تقنية تصنيع 5 نانومتر، والذي يحتوي على، وحدة معالجة رسوميات، من فئة، Adreno 642L، و8 أنوية، واحدة منها، Kryo 670 Prime، بسرعة 2.5 جيجا هرتز، و3 أنوية Kryo 670 Gold، بسرعة 2.2 جيجا هرتز، و4 أنوية Kryo 670 Silver، بسرعة 1.9 جيجا هرتز، بالإضافة إلى أن، هذا الهاتف، سيتوفر مع، ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية، بسعة 8 جيجا رام، أو 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام، وسيعمل بنظام التشغيل، الأحدث من جوجل، Android 12، وواجهة المستخدم، الأحدث من شاومي، MIUI 13.

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سعر ومواصفات Xiaomi 12 Lite 5Gويشير هذا التقرير أيضا، إلى أن، هاتف شاومي القادم، سيتوفر مع، 3 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية، ستأتي بمستشعر ISOCELL GW3، وبدقة 64 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا فائقة الاتساع، ستأتي بدقة، 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والكاميرا الماكرو، ستأتي بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرات الخلفية، ستدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، وسيدعم المثبت البصري، OIS، والمثبت الإلكتروني للصور بالدوران، EIS، مع دعم، خاصية HDR، وpanorama.وللتعرف على، باقي مواصفات هذا الهاتف، سيتوجب علينا الانتظار، حتى موعد الإعلان الرسمي، للتأكد من، جميع التفاصيل، التي تخصه، ومع ذلك، نتوقع ظهور، المزيد من التسريبات، التي تكشف، مزيدا من التفاصيل، قبل الإعلان الرسمي، لذلك لا تنسوا، العودة إلينا، خلال الفترة المقبلة، لمعرفة سعر ومواصفات Xiaomi 12 Lite 5G.