بسعر رخيص جدا ريدمي تكشف عن الهاتف Redmi K40S



Redmi K40S Redmi K40S

على الرغم من، أن شركة ريدمي، أطلقت سلسلة هواتف، Redmi K50 Series، بشكل رسمي، إلا أنها، قررت العودة إلى الوراء، وأعلنت عن، الهاتف Redmi K40S، للمنافسة بقوة في، سوق الهواتف المتوسطة، التي تباع، بسعر أقل من، 300 دولار، حيث يتوفر هذا الهاتف، مع دعم شبكات، الجيل الخامس 5G، ودعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، ودعم الشحن السريع، بقوة 67 واط، بالإضافة إلى، شاشة تدعم، معدل تحديث 120 هرتز، وتدعم تشغيل، محتوى HDR10+، ومواصفات أخرى، أكثر من رائعة، سنتعرف عليها، خلال السطور القادمة، وفيما يلي، سعر ومواصفات الهاتف Redmi K40S.



مواصفات هاتف ريدمي كي 40 إس

موعد الإعلان والإطلاق: تم الإعلان، عن الهاتف، Redmi K40S، خلال المؤتمر الذي، أقيم يوم 17 مارس، للكشف عن هواتف، Redmi K50، وتم طرحه للبيع، في نفس اليوم.



أبعاد الهاتف: هذا الهاتف، يتوفر بارتفاع 163.2 ملم، × عرض 76 ملم، وبسمك نحيف، يبلغ 7.7 ملم، وبوزن يبلغ 195 جراما.

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الشبكة: شبكات الاتصال المدعومة، هي 2G، و3G، و4G، و5G، بالإضافة إلى، Wi-Fi 6 (ac)، علما بأن، هذا الهاتف، يدعم تركيب، شريحتي اتصال 5G، من نوع، Nano-SIM.الشاشة: تأتي الشاشة، بشكل الثقب، من نوع، AMOLED، وبحجم 6.67 بوصة، وبجودة FHD+، وبمعدل تحديث 120 هرتز، كما أن، شاشة الهاتف، Redmi K40S، محمية بزجاج، Corning Gorilla Glass 5، وتدعم سطوعا يبلغ، 1300 شمعة، في البوصة، مع دعم، HDR10+.الكاميرا الأمامية: يحتوي هذا الهاتف، على كاميرا سيلفي، بدقة 20 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30، و60، و120 إطارا، في الثانية.الكاميرات الخلفية: الكاميرات الخلفية، التي يتوفر بها، هاتف Redmi K40S، رباعية، والكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة، 48 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وتدعم المثبت البصري OIS، والكاميرا فائقة الاتساع، تأتي بدقة، 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والكاميرا الثالثة، عبارة عن، مستشعر ماكرو، وتأتي بدقة، 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرات الخلفية، تحتوي بجانبها، على فلاش LED مزدوج، وتدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، وتدعم خاصية، التثبيت الإلكتروني، للصور بالدوران EIS.البطارية: بطارية هذا الهاتف، تأتي بسعة، 4500 ملي أمبير، وتدعم تقنية الشحن السريع، Power Delivery 3.0، وQuick Charge 3+، بقوة 67 واط، ومنفذ الشحن، يأتي من فئة، USB Type?C 2.0.المعالج: هاتف ريدمي الجديد، وصل مع، معالج تشغيل، من فئة، Qualcomm Snapdragon 870 5G، الذي تم تصنيعه، بتكنولوجيا 7 نانومتر، والذي يتكون من، نواة Kryo 585، بسرعة 3.2 جيجا هرتز، و3 أنوية Kryo 585، بسرعة 2.42 جيجا هرتز، و4 أنوية، Kryo 585، بسرعة 1.80 جيجا هرتز، كما أن، Redmi K40S، يحتوي على، معالج رسوميات، من فئة، Adreno 650.الذاكرة: وبخصوص الذاكرة، فهذا الهاتف، يتوفر بأربعة إصدارات، على مستوى التخزين، الإصدار الأول، يضم ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 6 جيجا رام، والإصدار الثاني، يضم 128 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام، والإصدار الثالث، يضم 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام، أما الإصدار الرابع، فيضم 256 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام.نظام التشغيل: نظام التشغيل، الخاص بهذا الهاتف، هو Android 12، وواجهة المستخدم، هي MIUI 13.مميزات الهاتف Redmi K40Sشاشة هذا الهاتف، جيدة جدا، مقارنة بالهواتف المنافسة، حيث إن، الإطارات الموجودة حولها، نحيفة للغاية، وجودتها عالية، وتصميمها حديث، وتدعم معدل تحديث عاليا، ومعدل سطوع عاليا، يجعلها تقدم، أفضل تجربة رؤية، حتى تحت، ضوء الشمس المباشر.معالج Snapdragon 870 5G، يعتبر هو الأفضل، في هذه الفئة السعرية، حيث يقدم، أداء ممتازا للغاية، في تشغيل ألعاب، مثل ببجي موبايل، وفورت نايت، وبيس 2022، بأعلى معدل إطارات، أو إجراء مهام ثقيلة، بسرعة بالغة، وذلك بالاستناد على، معالج الرسوميات، Adreno 650.لا أعتقد أن، هناك هواتف منافسة، بسعر مثل هذا، تدعم شحنا سريعا، بهذه القوة، التي يمكنها، شحن بطارية الهاتف بالكامل، في 38 دقيقة فقط، وذلك بالرغم من، أن سعة البطارية كبيرة، وتكفي لتشغيل الهاتف، لمدة يوم كامل، من الاستخدام.الكاميرات الخلفية، الموجودة في، هاتف Redmi K40S، قوية جدا، سواء من ناحية الدقة، أو خصائص التصوير، التي تعتمد على، الذكاء الاصطناعي، أو جودة تصوير الفيديوهات، التي تصل إلى، 4K، أو حتى الجودة العالية، في التصوير الليلي.يدعم مستشعرا، لبصمات الأصابع، مدمجا في زر التشغيل، على الجانب، ويدعم أيضا، مستشعرات التسارع، والدوران، والقرب، والبوصلة، وطيف الألوان.الشاشة تدعم، خاصية Always On Display، ويوجد عليها، زجاج Gorilla Glass 5، لحمايتها من الكسر، والخدوش.يدعم مكبرات صوت، من نوع، ستريو stereo، وإصدار Bluetooth 5.2، مع دعم، خاصية NFC.الهاتف Redmi K40S، يصل بجميع المميزات، التي أدرجتها جوجل، في نظام التشغيل الجديد، وجميع المميزات، التي أدرجتها شاومي، في واجهة MIUI 13.عيوب ريدمي كي 40 إسالظهر من البلاستيك اللامع، الذي يجعله، معرضا للاتساخ، والخدش بكل سهولة.لا يدعم، تركيب كارت ميموري، ولكن لا أعتقد، أن هذا عيب واضح، لأن الذاكرة الداخلية، تبدأ من، 128 جيجا بايت، وتصل إلى، 256 جيجا بايت، مما يجعلها كافية، لتحميل جميع التطبيقات، والألعاب، التي يريدها، المستخدم العادي، أو اللاعبين.لا يحتوي على، منفذ لسماعات الأذن، 3.5 ملم، مما يعني أنك، ستحتاج إلى، استخدام سماعات أذن لاسلكية، كما أن، الهاتف Redmi K40S، لا يدعم، الراديو FM.الكاميرا الأمامية، ليست جيدة، بما فيه الكفاية، وعلى الرغم من، أنها تدعم تصوير فيديوهات، بجودة FHD+، بمعدل حتى 120 إطارا، في الثانية، إلا أن، دقته ليست مثل، باقي المنافسين.مستشعر البصمة، المدمج في زر الباور، لا يقدم، تجربة سريعة، ولكن من المتوقع، أن تطلق، شركة ريدمي، تحديثات فرعية، لهذا الهاتف، لتحسين أداء البصمة.سعر الهاتف Redmi K40Sسعر الهاتف Redmi K40S، يبدأ من، 282 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم، 6 جيجا رام، مع 128 جيجا بايت.ويبلغ حوالي، 315 دولارا، للإصدار الذي يضم، 8 جيجا رام، مع 128 جيجا بايت.وبسعر يبلغ، 345 دولارا، للإصدار الذي يضم، 8 جيجا رام، مع 256 جيجا بايت.وبسعر يصل إلى، 377 دولارا، للإصدار الأكبر، الذي يضم، 12 جيجا رام، مع 256 جيجا بايت.