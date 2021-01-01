مواصفات و سعر الهاتف Samsung Galaxy A73 مع المميزات والعيوب



Samsung Galaxy A73 Samsung Galaxy A73

Samsung Galaxy A73، هو أقوى، هاتف متوسط، من سامسونج، حتى الآن، تم الكشف عنه، يوم 17 مارس، بتصميم غير حديث، ولكن مع، مواصفات ممتازة، أبرزها الكاميرا الرئيسية، التي تأتي، بدقة 108 ميجا بكسل، وتدعم، تسجيل فيديو، بجودة 4K، ومعالج التشغيل، الذي يأتي من فئة، Snapdragon 778G، والشاشة الكبيرة، التي تدعم، معدل تحديث قويا للغاية، والبطارية التي، تدعم شحنا سريعا، بنفس قوة، الشحن السريع الموجود، في الهاتف، Galaxy S22، بالإضافة إلى، العديد من المميزات، التي ستجعل من، هذا الهاتف، منافسا قويا، لهواتف الفئة المتوسطة، والتي سنتعرف عليها، خلال السطور القادمة، حيث سأعرض عليكم، سعر ومواصفات الهاتف Samsung Galaxy A73، مع المميزات، والعيوب.



مواصفات الهاتف جالاكسي A73

موعد الإعلان والإطلاق: هذا الهاتف، ظهر لأول مرة، بجانب الهاتفين، Galaxy A33، وA53، خلال مؤتمر سامسونج، الذي أقيم، يوم 17 مارس، وسيتوفر للشراء، بشكل رسمي، بعد شهر من الآن، وبالتحديد يوم 22 أبريل.



أبعاد الهاتف: ارتفاع الهاتف، Samsung Galaxy A73، يبلغ 163.7 ملم، وعرضه يبلغ 76.1 ملم، وبسمك يبلغ 7.6 ملم، وبوزن خفيف للغاية، لا يتخطى، 181 جراما.

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سعر الهاتف Samsung Galaxy A73الشبكة: هذا الهاتف، يدعم شبكات اتصال، الجيل الخامس 5G، ويدعم تركيب، شريحتي اتصال، في وضع الاستعداد، من نوع، Nano-SIM.الشاشة: تم تصميم، هذا الهاتف الجديد، حول شاشة، Super AMOLED Plus، بحجم 6.7 بوصة، وبدقة 2400×1080 بكسل، وبجودة FHD+، وتدعم معدل تحديث، يبلغ 120 هرتز، كما أنها، تحتوي على، ثقب كاميرا سيلفي، في المنتصف.المعالج: يتم تشغيل، هاتف Samsung Galaxy A73، بمعالج ثماني النواة (4 أنوية، بسرعة 2.4 جيجا هرتز، و4 أنوية بسرعة 1.8 جيجا هرتز)، من فئة، Qualcomm Snapdragon 778G، المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر، وبمعالج رسوميات، من فئة، Adreno 642L، بالإضافة إلى أن، هذا الهاتف، يعمل بنظام التشغيل، Android 12، وبواجهة المستخدم، One UI 4.1.الذاكرة: تأتي الذاكرة الداخلية، لهذا الهاتف، بسعة 128 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية، بسعة 6 جيجا رام، أو 128 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام، أو 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام، ويمكن توسيع، الذاكرة الداخلية، من خلال، بطاقة microSD، التي يتم تركيبها، بدلا من إحدى، شرائح الاتصال.الكاميرا الأمامية: الكاميرا الأمامية، للهاتف Samsung Galaxy A73، تأتي بمستشعر، حجمه 26 ملم، وبدقة 32 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، وتدعم أيضا، التقاط صور، بخاصية HDR.الكاميرات الخلفية: يحتوي هذا الهاتف، على 4 كاميرات خلفية، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة، 108 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وبمستشعر حجمه 26 ملم، وبدعم المثبت البصري، OIS، والكاميرا فائقة الاتساع، تأتي بدقة، 12 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، بجانب كاميراتين، واحدة ماكرو، والأخرى مسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، وكلاهما يأتي بدقة، 5 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، علما بأن، جودة الكاميرات، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، وتدعم خاصية HDR، وpanorama، وEIS، لتثبيت الصور إلكترونيا بالدوران.البطارية: وبخصوص البطارية، فتأتي بسعة، 5000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع، بقوة 25 واط، ويتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type?C 2.0.مميزات الهاتف Samsung Galaxy A73المعالج أقوى بكثير، من المعالج المستخدم، في الجيل السابق، Galaxy A72 5G، حيث يقدم، أداء أسرع، برسوميات أفضل، وتجربة تشغيل ألعاب، ممتازة جدا، في هذه الفئة السعرية.الكاميرات، سواء كانت خلفية، أو أمامية، تعتمد على، الذكاء الاصطناعي، وتدعم التقاط صور، وتسجيل فيديوهات، بجودة عالية، كما أنها، تدعم العديد من، خصائص التصوير المميزة، التي من الصعب، العثور عليها، في هواتف منافسة.جودة الشاشة عالية، ومعدل تحديثها قوي، وحجمها كبير، والإطارات الموجودة حولها، نحيفة للغاية، بالإضافة إلى أن، تصميمها حديث، بشكل الثقب، بدلا من النوتش، المستخدم في معظم، هواتف سامسونج المتوسطة..يدعم زيادة المساحة التخزينية، حتى 512 جيجا بايت، وذلك من خلال، كارت ميموري، MicroSD، يتم تركيبه، بجانب شريحة اتصال واحدة.سعة البطارية كبيرة، حيث تكفي، لتشغيل الهاتف، لفترة طويلة، ويتم شحنها، في أسرع وقت ممكن، بفضل تقنية الشحن السريع، التي تأتي، بقوة 25 واط.يحتوي على، مستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في الشاشة، ويدعم خاصية، Face Unlock، لفتح الهاتف، عن طريق الوجه، ويدعم أيضا، مستشعر التسارع، ومستشعر الدوران، ومستشعر القرب، ومستشعر البوصلة.يعمل بأحدث إصدار، من واجهة المستخدم، One UI 4.1، مما يعني، أنك ستحصل على، أحدث المميزات المضافة، إلى الواجهة.Samsung Galaxy A73، مقاوم للغبار، والماء، بشهادة IP67، (حتى 1 متر، لمدة 30 دقيقة).يدعم مكبرات صوت ستريو، وخاصية NFC، ويدعم أيضا، اتصال Wi-Fi 6.عيوب الهاتفالشحن السريع، ليس قويا، بما فيه الكفاية، ولكن هذا طبيعي، من سامسونج، لأن الهاتف، Galaxy S22، الذي يعتبر من، أحدث الهواتف الرائدة، يدعم شحنا سريعا، بنفس القوة.لا يدعم، تركيب شريحتي اتصال، وكارت ميموري، في نفس الوقت، لأن الذاكرة الخارجية، يتم تركيبها، بدلا من، إحدى الشرائح.إصدار Bluetooth 5.0، يعتبر قديما جدا، وذلك بسبب وجود، هواتف منافسة، تدعم إصدار، Bluetooth 5.2، أو Bluetooth 5.3.ظهر الهاتف، Samsung Galaxy A73، مصنوع من البلاستيك، مما يجعل، الهاتف معرضا للخدش، والتبصيم بسهولة.يفتقر إلى، منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، والراديو FM.لا يوجد على الشاشة، أي زجاج حماية، وهذا يعني أنك، ستحتاج إلى، شراء شاشة حماية زجاجية.بصمة الإصبع، الموجودة أسفل الشاشة، ليست سريعة، كما كان منتظرا، وقد تواجه صعوبات، عند استخدامها، ويدك مبللة، أو متسخة.سعر الهاتف Samsung Galaxy A73لم يتم الكشف، عن سعر الهاتف Samsung Galaxy A73، حتى الآن، وسيتم الكشف عنه، في وقت لاحق، قبل إطلاق، الهاتف إلى الأسواق، يوم 22 أبريل.