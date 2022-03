مواصفات : مرسيدس c كلاس 2022 في السعودية

مرسيدس c كلاس مرسيدس c كلاس

المربع نت – مرسيدس c كلاس 2022 تأتي بجسم سيدان مدمجة ديناميكي يمزج بين الرياضية والأناقة وتأتي بتكنولوجيا ترفيه وراحة متطورة في المقصورة، وتتوفر بخيارات مختلفة لمنظومة الحركة مع الدفع الكلي أو الخلفي، على أن تتوفر في المملكة العربية السعودية من خلال شركة الجفالي للسيارات.. في السطور التالية نعرفكم على تفاصيل مواصفات سيارة مرسيدس c كلاس.



تصميم مرسيدس C كلاس



مرسيدس c كلاس الجديدة تتميز بتصميم يمزج بين الرياضية والأناقة، الشبك المميز بنجوم علامة مرسيدس الصغيرة يتوسطه شعار النجمة الكبير وتتصل بالأطراف بخط من الكروم، وغطاء المحرك يتميز بالديناميكية التي تستمر إلى الجانب عبر خطوط انسيابية وخط السقف المتدفق بانسيابية مع الباب الخلفي، وتأتي المصابيح الأمامية بإضاءة LED متعددة الأشعة مع خاصية “الضوء الرقمي” التي تكيف تسليط الإضاءة على الأجسام بالأمام، مع تصميم يعبر عن الفخامة، وتأتي المصابيح الخلفية مقسمة إلى جزئين بتأثير إضاءة ثلاثي الأبعاد، فيما ترتكز على جنوط عجلات خفيفة الوزن مقاس 19 بوصة، وتوجد مرايا خارجية قابلة للطي والضبط كهربائيا مع ميزة التعتيم جهة السائق. ويتوفر لها حزمة AMG التي تميز التصميم بخصائص رياضية وحزمة Avantgarde التي تضيف إلى الرقي وحزمة Night التي تميزها بلمسات نهائية مطلية باللون الأسود، وتوجد فتحة سقف بانورامية تمنحك شعورا بالحرية ومنظرا رائعا على البيئة المحيطة. ويمكن التعبير عن حجم السيارة بالأبعاد التالية:

الطول: 4,751 ممالعرض: 2,033 ممالارتفاع: 1,437 ممقاعدة العجلات: 2,865 ممداخلية مرسيدس c كلاسالمقصورة تتمتع بتصميم عصري ومزايا رفاهية ابتكارية، حيث تأتي بخمسة من المقاعد، منها الأمامية بتصميم رياضي حاضن يساعد على الاسترخاء، وتأتي بقابلية الضبط الكهربائي مع نظام ذاكرة يحفظ 3 وضعيات للجلوس، كما أن المقاعد الخلفية تمنح الركاب مساحة رحبة بالنسبة لهذه الفئة من السيارات، ويساهم نظام التعليق مع 3 أنواع من التكيف في جعل الركوبة ناعمة لجميع الركاب، مع دعم توجيه المحور الخلفي لتعزيز الثبات على جميع الطرق بمختلف السرعات. وتنتشر الجلود عالية الجودة حيث تكسو المقاعد وعجلة القيادة متعددة الوظائف ولوحة القيادة والأبواب من الداخل. وتقدم حزمة “المقاعد المريحة” أوضاع مختلفة أكثر راحة للمقاعد الأمامية، كما توجد حزمات توفر جو منعشا من العطور إلى مقاعد بتصميم أكثر راحة، كما توفر حزمة “مساحة التخزين” مجموعة من الأدوات المساعدة في التخزين وتأمين الأمتعة.وتتميز مرسيدس C كلاس بمواكبة سيارات مرسيدس الجديدة من حيث التجهيزات التكنولوجية فتأتي مع الشاشة الرأسية لنظام المعلومات والترفيه العامل بنظام التشغيل MBUX الذي يوفر خدمات البث الترفيهي، تأتي بمقاس 11.9 بوصة، وتتميز بالاستجابة العالية للمس، ودعم المساعد الشخصي “أهلا مرسيدس”، ودعم نظام ملاحة متقدم يستطيع التعرف على علامات الطريق وتسجيلها، كما تأتي بشاشة لوحة العدادات الرقمية مقاس 12.3 ويكملها ميزة العرض على الزجاج الأمامي لأهم معلومات القيادة، وتأتي بنظام الصوت ثلاثي الأبعاد من بورميستر، كما يمكن التحكم في درجة حرارة المقصورة من خلال نظام تكييف أوتوماتيكي رباعي مناطق التحكم. ويتوفر نظام إضاءة محيطية وحزم التحكم عن بعد في السيارة وحزمة الدخول بدون مفتاح والتشغيل والغلق، وحزمة توفر 6 منافذ USB من النوع C بجهد 12 فولت.أنظمة السلامة ومساعدة السائقنظام المساعدة النشط للمسافاتنظام تفادي التصادم الأماميمكابح الطوارئ التلقائيةنظام تدابير الحماية عند التنبؤ بحادث Pre-safeنظام تثبيت السرعة المتكيفنظام الإنذار ضد السرقةمساعدة الركن الأمامي والخلفي للسيارةكاميرات رؤية 360 درجةمساعد الضوء العاليمواصفات مرسيدس C كلاس 2022تتوفر سيارات مرسيدس C كلاس 2022 بخيارات المحركات التالية مع ناقل حركة 9 سرعات أوتوماتيك:محرك بنزين بمساعدة هجينة خفيفة رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر يولد قوة 170 حصان وعزم دوران 250 نيوتن متر، مع الدفع الخلفي، حينها تتسارع من 0 – 100 كم/س في 8.6 ثانية وتصل سرعة قصوى 231 كم/س، بكفاءة استهلاك وقود 6.2 لتر/ 100 كم (16.1 كم/لتر).محرك بنزين بمساعدة هجينة خفيفة رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر يولد قوة 204 حصان وعزم دوران 300 نيوتن متر، مع الدفع الخلفي، حينها تتسارع من 0 – 100 كم/س في 7.3 ثانية وتصل سرعة قصوى 246 كم/س، بكفاءة استهلاك وقود 6.2 لتر/ 100 كم (16.1 كم/لتر).محرك بنزين بمساعدة هجينة خفيفة رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر يولد قوة 258 حصان وعزم دوران 400 نيوتن متر، مع الدفع الخلفي، حينها تتسارع من 0 – 100 كم/س في 6.0 ثانية وتصل سرعة قصوى 250 كم/س، بكفاءة استهلاك وقود 6.6 لتر/ 100 كم (15.1 كم/لتر).محرك بنزين بمساعدة هجينة خفيفة رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر يولد قوة 258 حصان وعزم دوران 400 نيوتن متر، مع الدفع الكلي، حينها تتسارع من 0 – 100 كم/س في 6.0 ثانية وتصل سرعة قصوى 250 كم/س، بكفاءة استهلاك وقود 7.0 لتر/ 100 كم (14.2 كم/لتر).