تنطلق كوبرا فورمينتور 2022 في السوق المصري بهذا السعر



كوبرا فورمينتور 2022 كوبرا فورمينتور 2022

شهدت الفترة الماضية تقديم شركة كيان ايجيبت (وكيل سيارات سيات وكوبرا في مصر) لسيارتها كوبرا فورمينتور2022 الجديدة كبداية لتقديم سيارات كوبرا بالسوق المحلي، حيث تعتبر القوة والأداء العالي من أهم مميزات هذا الموديل المزود بمحرك قوته 190 حصان.



جدير بالذكر أن شركة كوبرا للسيارات تعتبر شركة تابعة لسيات الإسبانية، وتم إلاق هذه الشركة كعلامة تجارية منفصلة عن سيات في 2018، وتقدم كوبرا نسخ عالية الأداء والقوة من سيارات سيات.



ويحمل هذا الموديل من السيارة محرك 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 2000 سي سي وبقوة 190 حصان و320 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات.

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وبهذه المواصفات يمكن لهذا الموديل من كوبرا فورمينتور التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 7.1 ثانية فقط، وبسرعة قصوى تبلغ 220 كم/ساعة.ويتم تقديم هذه السيارة في السوق المحلي بفئة واحدة فقط يبلغ سعرها 695 ألف جنيه، وهي مزودة بالتجهيزات التالية:- وسائد هوائية.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام ثبات الكتروني للسيارة.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 18 بوصة.- مصابيح أمامية وخلفية LED.- فتحة سقف بانورامية.- فرش داخلي من الجلد.- شاشة 10 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات مغطاة بالجلد.- نظام صوتي قوي.- مثبت سرعة.- مرايات جانبية كهربائية.- سنسور خلفي.