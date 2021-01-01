تنطلق كوبرا فورمينتور 2022 في السوق المصري بهذا السعر

شهدت الفترة الماضية تقديم شركة كيان ايجيبت (وكيل سيارات سيات وكوبرا في مصر) لسيارتها كوبرا فورمينتور2022 الجديدة كبداية لتقديم سيارات كوبرا بالسوق المحلي، حيث تعتبر القوة والأداء العالي من أهم مميزات هذا الموديل المزود بمحرك قوته 190 حصان.
جدير بالذكر أن شركة كوبرا للسيارات تعتبر شركة تابعة لسيات الإسبانية، وتم إلاق هذه الشركة كعلامة تجارية منفصلة عن سيات في 2018، وتقدم كوبرا نسخ عالية الأداء والقوة من سيارات سيات.
ويحمل هذا الموديل من السيارة محرك 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 2000 سي سي وبقوة 190 حصان و320 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات.
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