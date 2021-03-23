فى 6 مدن بدء الحجز لـ 2612 وحدة سكنية بمشروع دار مصر

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صورة الخبر: مشروع دار مصر
مشروع دار مصر

أعلن صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، صباح اليوم الأربعاء فتح باب الحجز بالوحدات السكنية لمتوسطى الدخل بمشروع دار مصر ولمدة يومين، على أن يبدأ الحجز بداية من الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى 12 منتصف الليل يوم الخميس.

وقررت وزارة الإسكان والمرافق، زيادة عدد الوحدات المطروحة بالمشروعات الثلاثة ": سكن مصر ودار مصر وجنة", وبلغ بلغ إجمالي الوحدات المطروحة بمشروع دار مصر 2612 وحدة في كل من مدن (حدائق أكتوبر – بدر – السادات – 15 مايو – العاشر من رمضان – الشروق – برج العرب الجديدة)،

المصدر: صدى البلد

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