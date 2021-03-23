أسعار العملات في مصر اليوم الثلاثاء 23-3-2021



اسعار العملات اسعار العملات

استقرت أسعار العملات اليوم في مصر، مقابل عملة الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 23-3-2021 بعدد من البنوك وشركات الصرافة التي تعمل في السوق المحلية، وأطلق البنك المركزي المصري الحرية للبنوك المصرية في تحديد أسعار العملات الأجنبية، وفقًا لآليات العرض والطلب، مع تأكيده على رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حال اختلال هذا المبدأ وحدوث أى مضاربات مِن شأنها الإضرار بالعملة المحلية.



أسعار العملات داخل القطاع المصرفى في البنك المركزى

استقرت متوسطات أسعارصرف عملة الدولار الأمريكي عن تعاملات أول أمس مقابل نظيرة الجنيه المصري إلى مستوى 15.67 جنيه للشراء ، 15.77 جنيه للبيع ، وفقًا لموقع البنك المركزى المصرى.



كما استقرت مستويات سعر صرف العملة الأوروبية اليورو على مستوى الشراء وللبيع مقابل الجنيه المصري إلى مستوى 18.68 جنيه للشراء، 18.80 جنيه للبيع ، فيما وصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 21.68 جنيه للشراء، 21.81 جنيه للبيع.

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كما سجلت مستوىات سعرالعملة الكويتية الدينار، لتصل عند 51.83 جنيه للشراء، 52.30 جنيه للبيع لدى البنك المركزى ، بينما بلغت سعر الريال السعودى 4.18 جنيه للشراء، 4.20 للبيع.أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلىفيما عرضت شاشات التداول اللحظية سعر الدولار الأمريكي داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومى فى مصر البنك الأهلي إلى مستوى 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، بينما سجلت مستويات سعر اليورو الأوروبي مستوي 18.67 جنيه للشراء، 18.82 جنيه للبيع.كما بلغت سعر العملة الأنجليزية الجنية بالبنك الأهلى مستوى 21.65 جنيه للشراء، 21.85 جنيه للبيع فى حين بلغ سعر الريال السعودى بالبنك 4.15 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، تداولت مستويات سعر الدرهم الإماراتي داخل البنك الأهلي عند 4.24 جنيه للشراء، 4.29 جنيه للبيع.أسعار العملات الأجنبية ببنك مصرارتفعت سعر العملة الخضراء بنسبة طفيفة داخل ثاني أكبر مصرف حكومي بنك مصر، لتصل إلي 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، فيما عرضت شاشات التداول بالبنك سعر اليورو عند مستوي 18.67 جنيه للشراء، 18.80 جنيها للبيع.بلغت مستويات سعر الجنيه الاسترلينى لدى بنك مصر عند 21.65 جنيه للشراء، 21.85 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى 4.15 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، بينما سجلت مستويات أسعار الدرهم الإماراتي ببنك مصر 4.24 جنيه للشراء، 4.30 جنيه للبيع.أسعار صرف العملات الأجنبية ببنك قطر الوطنى الأهليبحسب التقرير “المال”، فقد استقر سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلى إلى مستوى 15.66 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 18.68 جنيه 18.80 جنيه، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 21.65 جنيه 21.85 جنيه للشراء والبيع.جاءت مستويات سعر الريال السعودى عند 4.15 جنيه، 4.20 جنيه للبيع ، ووصلت أسعار الدرهم الإماراتي ببنك قطر الوطني الأهلي 4.28 جنيه، للشراء، و4.30 جنيه للبيع.