ننشر أسعار اللحوم الحمراء فى مصر الأربعاء 23 مارس



اسعار اللحوم اسعار اللحوم

شهدت أسعار اللحوم الحمراء حالة من الاستقرار اليوم الأربعاء 23 مارس 2022، وقد سجل سعر كيلو اللحوم الكندوز ما بين 140 إلى 160 جنيه للكيلو حسب المنطقة.



وبلغ سعر الفلتو الكندوز حوالى 170 جنيها للكيلو، وسعر الروستو الكندوز 170 جنيها للكيلو، كما بلغ سعر كيلو اللحم الضأن 140 جنيه وسجلت الكبدة البقري والضأن 140 جنيها للكيلو وتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 120 إلى 140 جنيه للكيلو.



جدير بالذكر أن المنافذ التى وفرتها القوات المسلحة ووزارات الداخلية والتموين والزراعة ساهمت بشكل فعال في توافر اللحوم بشكل كبير في الأسواق، والتي يتم طرحها بشكل مستمر وبأسعار مخفضة ، مما جعل شريحة كبيرة من المواطنين يفضلون شراء اللحوم الحمراء منها بدلًا من محلات الجزارة .

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ومن جانبه أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك والعيدين الفطر والأضحى قامت اللجنة المختصة بتحديد كميات اللحوم المبردة والمجمدة والمصنعات من اللحوم طبقاً لاحتياجات السوق المحلي حيث وافقت اللجنة على استيراد أكثر من 331 ألف رأس ماشية منها 276 ألف رأس من عجول الأبقار الحية بغرض التربية وحوالي 55 الف رأس للذبيح الفوري .واضاف "القصير"، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات مبكرا من شهر نوفمبر الماضي وذلك تحسبا لظروف الشحن الدولى مشيرا إلى أنه قد ورد فعلياً للبلاد حتى الان حوالي 50 الف طن من اللحوم المبردة والمجمدة وعدد 111 الف رأس عجول للذبيح الفوري وعدد 116 ألف رأس للتربية و ذلك في إطار جهود الوزارة لضبط واستقرار أسعار اللحوم الحمراء .وأوضح أن الهدف من ذلك هو سد العجز المتوقع في الاستهلاك والطلب المتزايد على اللحوم خلال شهر رمضان الكريم والعيدين حيث قامت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإصدار الموافقات اللازمة لاستيراد الرؤوس الحية بغرض الذبيح وكذلك إصدار الموافقات الاستيرادية الخاصة باللحوم المبردة والمجمدة.‏وقال وزير الزراعة، إن هذه الكميات التي تمت الموافقة على استيرادها بالإضافة إلى الناتج المحلي سوف تكفى احتياجات المواطنين حتى بعد عيد الأضحى المبارك كما تسهم في ضبط اسعار اللحوم الحمراء مشيرا إلى أن مصر حاليا تحقق الاكتفاء الذاتي من البيض والدواجن والأسماك