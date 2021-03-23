أسعار الذهب في مصر اليوم وبـ «البورصة العالمية» الأربعاء 23 مارس 2022



اسعار الذهب اسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، 23 مارس 2022، لتتراجع عن أعلى ارتفاع تاريخى حققته خلال اليومين الماضيين كرد فعل لتعويم الجنيه المصرى وتصاعد سعر الدولار في السوق المحلية.



وكانت أسعار الذهب تأثرت بأزمة غزو روسيا لأوكرانيا وارتفع الذهب gold عالميا محققا ارتفاعات تاريخية متجاوزا أعلى مستوى حققه على الإطلاق ولكنه مالبث أن تراجع وأصبحت الحرب بين روسيا وأوكرانيا هي المؤثر الرئيسى في سعر الذهب في البورصة العالمية ولكن مع تعويم الجنيه المصرى أصبح هناك فجوة بين أسعار الذهب عالميا وتحركاتها داخل السوق العالمى وبين أسعار الذهب في مصر وتحركاتها داخل السوق المحلى.



وتراجع سعر الذهب اليوم في مصر عن أعلى ارتفاع تارخى حققه بنحو 80 جنيها حيث بلغ سعر الذهب عيار 21 قيراط وهو الأعلى انتشارا في مصر 1011.46 جنيها بعدما بلغ 1091 جنيها يوم الثلاثاء الماضى، ومن المتوقع أن يعاود الإرتفاع مرة ثانية ولكن ليس بنفس النسبة التي تراجع بها وذلك في استجابة لارتفاع سعر الذهب عالميا.

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