فوائده وطريقة استعمال ماء الأرز للشعر

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ما حقيقة فوائد ماء الأرز للشعر؟ وما هي طريقة استخدامه؟ وما الذي عليك معرفته عن هذه الوصفة الغريبة؟ أهم المعلومات تجدونها في المقال.



ماء الأرز للشعر: فوائده وطريقة استعماله

فلنتعرف في ما يأتي على الفوائد المحتملة لماء الأرز للشعر وطريقة استخدامه:



فوائد ماء الأرز للشعر

رغم قلة البحوث والدراسات التي تناولت فوائد ماء الأرز للشعر حتى يومنا هذا، إلا أن البعض يُشير إلى إمكانية وجود فوائد محتملة لماء الأرز للشعر، وذلك بناءً على بعض التجارب الشخصية، إليك قائمة بأبرز هذه الفوائد:

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1. تحسين نمو الشعرقد يُساعد استعمال ماء الأرز على تحسين نمو الشعر بطرق مختلفة، إذ من الممكن لماء الأرز أن يُساعد على تخفيف تساقط الشعر وتسريع نموه.تُعزى الفوائد المحتملة لماء الأرز للشعر في هذا الصدد لاحتوائه على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الهامة للشعر، مثل: فيتامين ج، وفيتامين هـ.2. حماية الشعر من التلف وزيادة نعومتهمن الممكن لغسل الشعر بماء الأرز أن يُساعد على تحسين صحة الشعر ومظهره بشكل عام، إذ يحتوي ماء الأرز على مادة الإنوسيتول (Inositol)، وهي مادة قد تُساعد على:تخفيف الاحتكاك بين خصلات شعر الرأس وحمايته من التلف.تعزيز نعومة وانسيابية الشعر.إصلاح الشعر التالف.3. تقوية الشعر من الجذوربسبب احتواء ماء الأرز على نسب جيدة من الأحماض الأمينية الهامة للشعر، فإن استخدام ماء الأرز للشعر بانتظام قد يُساعد على تقوية الشعر من الجذور وإضفاء نوع من الكثافة على الشعر.4. فوائد أخرىفوائد ماء الأرز للشعر المحتملة عديدة ومتنوعة ولا تقتصر على ما ذكر أعلاه فحسب، فهذه بعض فوائد ماء الأرز الأخرى للشعر:تحسين مظهر الشعر المتقصف وتخفيف التقصف الحاصل.علاج قشرة الرأس.التخلص من مشكلة قمل الرأس.ترطيب الشعر.طريقة استخدام ماء الأرز للشعرتستطيع تحصيل الفوائد المحتملة لماء الأرز للشعر من خلال اتباع إحدى هذه الطرق:1. لترطيب الشعرقم بإضافة بضع قطرات من الزيوت العطرية المفضلة لديك إلى كوب من ماء الأرز، ثم قم بغسل الشعر باستخدام المزيج الناتج، واترك بقايا ماء الأرز على الشعر لمدة 10-30 دقيقة قبل غسل الشعر بالماء البارد.2. لتقليل تساقط الشعرأضف القليل من الشاي الأخضر إلى ماء الأرز، ثم استخدم المزيج الناتج كغسول للشعر.3. لتخفيف تقصف الشعرقم بنقع أطراف الشعر بماء الأرز لفترة تتراوح بين 15-20 دقيقة، ثم اغسل شعرك بالماء والشامبو كالمعتاد.طريقة صنع ماء الأرزيوجد عدة أنواع مختلفة لماء الأرز من الممكن استخدامها لتحسين صحة ومظهر الشعر، إليك قائمة بطرق صناعة بعض أنواع ماء الأرز:1. ماء الأرز العاديلإعداد ماء الأرز العادي وبسهولة، اتبع هذه الخطوات:حضر هذه المكونات:نصف كوب من الأرز النيئ.كوبان من الماء.قم بغسل الأرز جيدًا بالماء.ضع الأرز في وعاء عميق، ثم اغمره بالماء، واتركه منقوعًا لفترة لا تقل عن ساعة، ثم قم بتحريك الأرز مع الماء قليلًا حتى يتحول لون الماء إلى لون أبيض ضبابي.قم بتصفية الماء من الأرز.خزن ماء الأرز الناتج في وعاء مغلق في داخل الثلاجة، واحرص على خض العبوة جيدًا في كل مرة ترغب باستعمال ماء الأرز للشعر.تخلص من ماء الأرز بعد مضي 4-5 أيام على صنعه، إذ يصبح الماء بعدها غير صالح للاستعمال.كما من الممكن إعداد ماء الأرز العادي عبر طهي الأرز، ثم تصفية الماء الإضافي المتبقي بعد أن ينضج الأرز، وبعدها استخدام ماء الأرز للشعر.2. ماء الأرز المخمريعتقد البعض أن ماء الأرز المخمر قد يكون مفيدًا للشعر أكثر من ماء الأرز العادي.لإعداد ماء الأرز المخمر، اتبع هذه الخطوات:قم بغسل نصف كوب من الأرز النيئ بالماء.انقع الأرز مع 2-3 أكواب من الماء في وعاء عميق، واترك الأرز منقوعًا في الماء لمدة يومين كاملين في حرارة الغرفة.قم بتصفية الماء من الأرز بعد انقضاء المدة المذكورة، وابدأ باستعمال ماء الأرز للشعر كما ترغب.