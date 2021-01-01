يساعد على تخفيض ضغط الدم مشروب سحري متوفر في ثلاجتك



ضغط الدم ضغط الدم

اكتشف الأطباء أن شرب عصير الطماطم لمرضى الضغط المرتفع أفضل كثيراً من بعض العقاقير والعلاجات التي يتناولها المرضى بشكل يومي لتساعدهم على تحسين تدفق الدم وضبط الضغط.



ووفقاً للبحث الذي قام به الأطباء في جامعة طوكيو للطب وطب الأسنان ومعهد توكسون لتحسين الأنواع النباتية، فقد أظهرت نتائج البحث الذي تم إجراؤه بمشاركة 481 متطوعاً، أن عصير الطماطم الخالي من الملح والسكر، يساعد مرضى ضغط الدم المرتفع بشكل كبير وخاصةً كبار السن.



وقام الباحثون بعمل تجربة على المرضى لمدة عام كامل وكانت عبارة عن شرب عصير الطماطم بشكل منتظم وشبه يومي ولاحظوا أنه بعد عام تحسنت حالتهم الصحية كثيراً، كما لاحظوا تحسناً كبيراً في مؤشرات ضغط الدم الانقباضي والانبساطي وكذلك الكوليسترول.

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وأشار الأطباء في أوراقهم البحثية إلى أن تأثير عصير الطماطم، يعود إلى احتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو عنصر يساعد على إخراج السوائل من الجسم.لذلك يعاني الأشخاص الذين لا يتناولون كمية كافية من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، من احتباس السوائل المتبقية في الجسم، والتي تضغط على جدران الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى ارتفاع مؤشرات مستوى ضغط الدم.