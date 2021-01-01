يساعد على تخفيض ضغط الدم مشروب سحري متوفر في ثلاجتك

آخر الأخباراخبار منوعة › يساعد على تخفيض ضغط الدم مشروب سحري متوفر في ثلاجتك

صورة الخبر: ضغط الدم
ضغط الدم

اكتشف الأطباء أن شرب عصير الطماطم لمرضى الضغط المرتفع أفضل كثيراً من بعض العقاقير والعلاجات التي يتناولها المرضى بشكل يومي لتساعدهم على تحسين تدفق الدم وضبط الضغط.

ووفقاً للبحث الذي قام به الأطباء في جامعة طوكيو للطب وطب الأسنان ومعهد توكسون لتحسين الأنواع النباتية، فقد أظهرت نتائج البحث الذي تم إجراؤه بمشاركة 481 متطوعاً، أن عصير الطماطم الخالي من الملح والسكر، يساعد مرضى ضغط الدم المرتفع بشكل كبير وخاصةً كبار السن.

وقام الباحثون بعمل تجربة على المرضى لمدة عام كامل وكانت عبارة عن شرب عصير الطماطم بشكل منتظم وشبه يومي ولاحظوا أنه بعد عام تحسنت حالتهم الصحية كثيراً، كما لاحظوا تحسناً كبيراً في مؤشرات ضغط الدم الانقباضي والانبساطي وكذلك الكوليسترول.

وأشار الأطباء في أوراقهم البحثية إلى أن تأثير عصير الطماطم، يعود إلى احتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو عنصر يساعد على إخراج السوائل من الجسم.

لذلك يعاني الأشخاص الذين لا يتناولون كمية كافية من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، من احتباس السوائل المتبقية في الجسم، والتي تضغط على جدران الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى ارتفاع مؤشرات مستوى ضغط الدم.

المصدر: المدار

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على يساعد على تخفيض ضغط الدم مشروب سحري متوفر في ثلاجتك

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
64218

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager