فيديو.. الجيش الأوكراني بحاول مغادرة ماريوبول متنكر بملابس النساء



الجيش الأوكراني الجيش الأوكراني



قال مسؤول عسكري في قوات جمهورية دونيتسك الشعبية إن عناصر وحدات من الجيش الأوكراني يحاولون مغادرة ماريوبول المحاصرة، متخفين بغطاء المدنيين، وسط محاولات البعض التنكر بملابس نسائية.



وأضاف الرائد أوليغ كوكاريف، قائد كتيبة في قوات جمهورية دونيتسك الشعبية: "أفراد الجيش الأوكراني يحاولون مغادرة ماريوبول المحاصرة، والاختباء في طوابير المدنيين، وحتى ارتداء ملابس نسائية.. إنهم يحاولون التنكر كمدنيين ليأتوا إلى جانبنا ليختفوا في مكان ما ويغادرون. وغالبا ما يرتدون ملابس نسائية".



وأضاف أن القوات الشعبية تجري عمليات تدقيق أثناء عملية خروج المدنيين، وتقوم بتوقيف المشتبه بهم واستجوابهم وإرسالهم إلى الجهات المختصة.

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