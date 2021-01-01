المدرب العام لمنتخب مصر: جاهزية جميع لاعبي الفراعنة قبل مواجهة السنغال

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جاهزية جميع لاعبي الفراعنة


شدد ضياء السيد المدرب العام لمنتخب مصر على جاهزية جميع لاعبي الفراعنة قبل مواجهة السنغال.
وقال ضياء السيد حضور الإعلاميين في مران المنتخب: "نركز في مباراة السنغال ونعد أن نقدم مستوى يرضي الجمهور وشعب مصر بالكامل وأن نصل إلى كأس العالم".

وأضاف "نعد أن تكون روح المنتخب بطولية وأن نقدم أداء قوي أمام السنغال".

وأكمل "السنغال منتخب قوي ولديه هدف وهو الوصول لكأس العالم، ولكن التأهل سيكون من نصيبنا بإذن الله".

واستمر في تصريحاته "هدفنا أن نصل للمباراة وكل اللاعبين في حالة جيدة واختيارات المدير الفني جيدة ويجب أن ندعم اللاعبين".

وأكد "صلاح في حالة جيدة وإن شاء الله سيلعب ضد السنغال وسيسجل".

وواصل "نشكر المسؤولين على حضور 60 ألف مشجع للمباراة وننتظر دعمهم وتشجيعهم للاعبين أمام السنغال".

وأكمل "الصعود سيكون من خلال مباراتين، نتمنى أن يكون الأداء جيد ونرضي الجمهور ونسعدهم في مباراة استاد القاهرة".
وأشار "مدرب منتخب مصر مميز وله خبرات كبيرة، وعقدنا جلسات معنوية مع كل اللاعبين".

وأتم تصريحاته "صلاح يتحدث مع اللاعبين بشكل مستمر، وكل اللاعبين في حالة رائعة ونأمل أن يكون الجميع في حالتهم خلال المباراة".

ويلتقي منتخب مصر في التاسعة والنصف مساء يوم الجمعة المقبل على أرض استاد القاهرة مع نظيره السنغالي.

على أن تقام مباراة العودة في السنغال يوم الثلاثاء المقبل 29 مارس في داكار.

المصدر: filgoal

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