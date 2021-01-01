تسأل عن من يعرقل المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا؟

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المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا


قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن المفاوضات مع كييف أبطأ وأقل مغزى مما تود موسكو منوها بأنه تم تسليم كييف مسودة الوثائق

في إطار عملية التفاوض وقد أجابت كييف على بعضها.. وأضاف أن مطالب روسيا معروفة للجانب الأوكراني وقد تم شرحها وصياغتها شفهيا وخطيا بوضوح شديد ولكن موعد الجولة القادمة لم يعلن عنه حتى الأن.. الرئيس الروسي فلاديمر بوتين بحث مع نظيره الفرنسي إمانويل ماكرون التطورات في أوكرانيا ومسار المفاوضات. بينما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تدرك مدى صعوبة الظروف من أجل التهدئة بين روسيا وأكرانيا، لكنها ستواصل مساعيها التي ترى الدبلوماسية المخرج الوحيد من الأزمة. يأتي ذلك وسط ضغوط غربية على كييف لمنعها من أي تنازل قد يسرع التوصل الى اتفاق.

المصدر: RT

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