جندي روسي يستسلم ويتخلى عن السلاح الثقيل

قالت السلطات الأوكرانية، الثلاثاء، إن جنديا في الجيش الروسي سلّم دبابته إلى القوات الأوكرانية، ونال مكافأة مالية كبيرة.
وكتب مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية، فيكتور أندروسيف، تفاصيل القصة، التي وصفتها شبكة "سكاي نيوز" البريطانية بـ"غير العادية" على حسابه بموقع "فيسوك"، مرفقا المنشور بصورة للحادثة.
وقال المسؤول الأوكراني إن الجندي الروسي سيحصل الآن على مكافأة قدرها 10 آلاف دولار أميركي.
وكان المنشور بعنوان "الروس يستسلمون"، وذكر فيه أنه كان يريد نشر فيديو للقصة لكن القوات الخاصة طلبت منه عدم فعل ذلك.
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