10 فوائد صحية للفلفل الأسود أبرزها مقاومة السرطان



الفلفل الأسود الفلفل الأسود



يعد الفلفل الأسود من أكثر التوابل شائعة الاستخدام فى مختلف البلدان ولكنه لايمتلك مذاقا شهيا فحسب بل يمد الجسم بعدد كبير من العناصر الغذائية المفيدة للصحة والجسم.



ووفقا لما جاء فى موقع “ healthline” نعرض أهم فوائد الفلفل الأسود الصحية .



نسبة عالية من مضادات الأكسدة

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تحارب مضادات الأكسدة الجذور الحرة المفرطة من التعرض لأشياء مثل التلوث ودخان السجائر وأشعة الشمس مما يحمى الإنسان من عدد كبير من الأمراض خاصة أن الفلفل الأسود غني بمضادات الأكسدة القوية التي تسمى بيبيرين.خصائص مضادة للالتهاباتيحتوي الفلفل الأسود على مركب نشط ثبت أنه يقلل الالتهاب لدى الحيوانات لم تتم دراسة هذه التأثيرات على البشر.مفيد لصحة المخأظهرت الدراسات العلمية فوائد محتملة للأعراض المتعلقة بأمراض الدماغ التنكسية مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون وحسّن مستخلص الفلفل الأسود من أعراض أمراض الدماغ التنكسية.يحسن نسبة السكر في الدمتشير الدراسات إلى أن البيبيرين قد يساعد في تحسين التمثيل الغذائي للسكر في الدم وقد يحسن مستخلص الفلفل الأسود التحكم في نسبة السكر بالدم .يخفض مستويات الكوليسترولأظهر الفلفل الأسود تأثيرات على خفض الكوليسترول في دراسات القوارض ويعتقد أنه يحسن امتصاص المكملات الغذائية المحتملة لخفض الكوليسترول.خصائص مقاومة للسرطانيحتوي الفلفل الأسود على مركب نشط أدى إلى إبطاء تكاثر الخلايا السرطانية وتسبب في موت الخلايا السرطانية في دراسات أنبوب الاختبار ومع ذلك لم تتم دراسة هذه التأثيرات على البشر.امتصاص العناصر الغذائيةقد يزيد الفلفل الأسود من امتصاص العناصر الغذائية الأساسية مثل الكالسيوم والسيلينيوم ، وكذلك بعض المركبات النباتية المفيدة ، مثل تلك الموجودة في الشاي الأخضر والكركم.يعزز صحة القناة الهضميةتم ربط تكوين بكتيريا الأمعاء بوظيفة المناعة ، والمزاج ، والأمراض المزمنة ، وأكثر من ذلك. تشير الأبحاث الأولية إلى أن الفلفل الأسود قد يزيد من البكتيريا الجيدة في أمعائك.تسكين الآلامعلى الرغم من أنه لم تتم دراسته على البشر بعد ، إلا أن الدراسات التي أجريت على القوارض تشير إلى أن البيبيرين الموجود في الفلفل الأسود قد يكون مسكنًا طبيعيًا للألم.يقلل الشهيةيزيد الفلفل الأسود من امتصاص العناصر الغذائية الأساسية والمركبات النباتية المفيدة وقد يساعد على تحسين صحة الأمعاء ويخفف الآلام ويقلل الشهية.