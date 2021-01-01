نصائح لتعزيز الثقة بين الرجل وزوجته



لتعزيز الثقة بين الرجل وزوجته لتعزيز الثقة بين الرجل وزوجته



الثقة جسر الحياة الصحيح التي يمضي عليه الزوجان ليصلا إلى حياة يسودها التفاهم والحب وبدونه تكون كالمزهرية قد تنكسر ولن تعود أبداً كما كانت لذلك فالعلاقة الزوجية القوية المستقرة هي التي تقوم علي أعمدة أساسية تتلخص في الاحترام ولغة الحوار والثقة المتبادلة والمودة بين الزوجين تعطي شعور بالأطمئنان وتعمق الحب ولأن الثقة تجعل كل طرف يعبر بحرية عن نفسه دون خوف من رد فعل الشريك وتعطي مساحة للصدق وعدم الكذب الذي يؤدي حتما إلى الشك في حالة اكتشافه ويدمر العلاقة الزوجية لذلك يستعرض اليوم السابع مع خبيرة العلاقات الأسرية أميرة ألبير 6 نصائح مهمة لتعزيز الثقة بين المرأة وزوجها.



نصائح لتعزيز الثقة بين الأزواج:

في الصراحة راحة

الصراحة بين الزوجين تزيد الألفة وتقوي الحب وتساعد في إقامة علاقة متوازنة المشكلة ليست بالصراحة نفسها وإنما في مدى تقبل الشريك لها فأحيانًا تجلب المشاكل بدلا من حلها وهنا تكون الصراحة الصحية مطلوبة وهي اختيار ما يقال بكل صدق واختيار طريقة راقية في الحوار والوقت المناسب وعلى جميع الأطراف تقبلها بكل اشكالها ولا يجوز لأحد أن يغضب منها أو يقابلها بطريقة عنيفة بل يحترم صراحة الطرف الأخر حتي لا يلجأ الطرف الأخر مع الوقت إلى الكذب خوفًا من رد الفعل ونفقد الثقة تدريجيًا.



وضوح الحدود في العلاقة مع الآخرين

قليل من الغيرة بناء وكثير منها هدام.. فكل طرف يحتاج إلى جانب اجتماعي في حياته ويعتبر من الأمور الصحية التي تعطي توازن للحياة فمن المهم أن كل طرف يوضح للطرف الأخر حدود علاقتة مع الأشخاص المحيطين به سواء أفراد العائلة أو زملاء العمل أو معارف حتي لا يثير بداخله الشك وعدم الارتياح وبالتالي يفقد الثقة وتنهار العلاقة.

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اثنان أفضل من واحدنجاح العلاقة الزوجية يعتمد علي مجهود الطرفين وتوزيع المهام عليهم فهذا الثنائي الذي يعبر الأزمات بثبات متحملين المسؤولية المشتركة دون أن يلقي كل طرف اللوم علي الأخر أو يتملص من المشكلة أو توجيه نقد للطرف الأخر ويتعامل بنحن ليس أنا أو أنت يزيد ويعمق من الثقة بينهما ويخلق شعور بالأمان والأطمئنان.التسامح قوةالتسامح هو الشعور بالرحمة والحنان اتجاه الشريك في حالة إذا أخطأ وهذا يعطي شعور بالأمان للطرف الأخر أنه إذا أخطأ يستطيع أن يفصح عن خطأه دون خوف من رد فعل الطرف الأخر وهذا يزيد من الثقة بينهما ويجعل علاقتهم صحية.تقدير قيمة الثقةالثقة واحد من الأعمدة الأساسية في بناء عش الزوجية فمن المهم تقدير قيمتها من الشريكين بأن لا يفعل أمور تثير شك شريكه أو يستغل أن شريك حياته يسامح كثيرًا فيتمادي في أفعاله أو يكذب طوال الوقت فكل هذه الأمور تهدم الثقة وتخلق حالة من التوتر وتؤثر سلبا علي الأبناء وقد تنتهي بانهيار الأسرة قتقدير قيمة الثقة من الطرفين والتعامل بوضوح وصراحة تزيدها صلابة وترسخها وتخلق اجواء هادئة وحياة زوجية مستقرة.عدم ذكر أخطاء الماضيومن المهم تناسي كل طرف للأخر للأمور التي حدثت في الماضي سواء قبل الزواج أو في اثناء علاقتهم الزوحية وعدم تذكره واسترجاعه مع كل مشكلة لأن الحديث فيه دائمًا يجعل الشريك في حالة خوف أما عدم ذكره فيعطي شعور بالأمان والثقة