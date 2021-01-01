نصائح لتعزيز الثقة بين الرجل وزوجته

الثقة جسر الحياة الصحيح التي يمضي عليه الزوجان ليصلا إلى حياة يسودها التفاهم والحب وبدونه تكون كالمزهرية قد تنكسر ولن تعود أبداً كما كانت لذلك فالعلاقة الزوجية القوية المستقرة هي التي تقوم علي أعمدة أساسية تتلخص في الاحترام ولغة الحوار والثقة المتبادلة والمودة بين الزوجين تعطي شعور بالأطمئنان وتعمق الحب ولأن الثقة تجعل كل طرف يعبر بحرية عن نفسه دون خوف من رد فعل الشريك وتعطي مساحة للصدق وعدم الكذب الذي يؤدي حتما إلى الشك في حالة اكتشافه ويدمر العلاقة الزوجية لذلك يستعرض اليوم السابع مع خبيرة العلاقات الأسرية أميرة ألبير 6 نصائح مهمة لتعزيز الثقة بين المرأة وزوجها.
نصائح لتعزيز الثقة بين الأزواج:
في الصراحة راحة
الصراحة بين الزوجين تزيد الألفة وتقوي الحب وتساعد في إقامة علاقة متوازنة المشكلة ليست بالصراحة نفسها وإنما في مدى تقبل الشريك لها فأحيانًا تجلب المشاكل بدلا من حلها وهنا تكون الصراحة الصحية مطلوبة وهي اختيار ما يقال بكل صدق واختيار طريقة راقية في الحوار والوقت المناسب وعلى جميع الأطراف تقبلها بكل اشكالها ولا يجوز لأحد أن يغضب منها أو يقابلها بطريقة عنيفة بل يحترم صراحة الطرف الأخر حتي لا يلجأ الطرف الأخر مع الوقت إلى الكذب خوفًا من رد الفعل ونفقد الثقة تدريجيًا.
وضوح الحدود في العلاقة مع الآخرين
قليل من الغيرة بناء وكثير منها هدام.. فكل طرف يحتاج إلى جانب اجتماعي في حياته ويعتبر من الأمور الصحية التي تعطي توازن للحياة فمن المهم أن كل طرف يوضح للطرف الأخر حدود علاقتة مع الأشخاص المحيطين به سواء أفراد العائلة أو زملاء العمل أو معارف حتي لا يثير بداخله الشك وعدم الارتياح وبالتالي يفقد الثقة وتنهار العلاقة.
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