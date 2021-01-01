فى بئر السبع..مقتل أربعة مستوطنين جرّاء عملية طعن ودهس

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مقتل أربعة مستوطنين


أعلنت نجمة داود الحمراء في إسرائيل، مساء الثلاثاء، مقتل 4 مستوطنين في عملية طعن وقعت في بئر السبع.

ومن جانبه، أفاد الإعلام الاسرائيلي، باستشهاد منفذ عملية الطعن، وهناك شكوك حول وجود منفذ آخر، وقوات كبيرة تقوم بعمليات تمشيط ومطاردة في محيط المكان، وفق منظمة زاكا.

فيما أفادت تقارير إسرائيلية ، بقيام مشتبه بدهس وطعن عدد من المتواجدين في مركز تجاري في مدينة بئر السبع.

وذكرت مصادر أنّه تمّ إطلاق الرصاص على شاب مشتبه في المكان، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن وصول قواتها المعززة إلى المكان ومباشرة التحقيقات لاحقًا، ذكرت مصادر أنّ الحديث يدور حول شبهات بتنفيذ عملية طعن ودهس عدد من الواطنين. وفق كل العرب.

ومن جانبها، قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يجري مشاورات أمنية في أعقاب عملية بئر السبع، فيما أفادت إذاعة الجيش، بأن جهاز "الشاباك" يشارك في التحقيقات حول عملية الطعن والدهس في بئر السبع.

المصدر: القناة 12 الإسرائيلية

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