طرق بسيطة لتحسين صحة العظام



صحة العظام صحة العظام



لا ينبغي أبدًا تجاهل صحة العظام على مدار العمر، فأنت دائمًا معرض لخطر الإصابة بسوء صحة العظام. على الرغم من ضعف العظام مع تقدم العمر ، إلا أن العناية بالهيكل الهيكلي للجسم لا تكلف الكثير أبدًا منذ سن مبكرة.



ووفقا لموقع “timesofindia” يؤدي انخفاض مستوى هرمون الاستروجين، وانخفاض النشاط البدني، وانخفاض الكالسيوم في النظام الغذائي، واستهلاك التبغ والتدخين إلى تدهور كتلة العظام.



وأفادت التقارير، أن الهرمونات تؤثر أيضًا على صحة العظام، والكثير من هرمون الغدة الدرقية يمكن أن يسبب فقدان العظام، عند النساء يزداد فقدان العظام بشكل كبير عند سن اليأس بسبب انخفاض مستويات هرمون الاستروجين، كما أن انقطاع الطمث قبل انقطاع الطمث يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام، وعند الرجال يمكن أن يسبب انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون.

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طرق تحسين صحة العظاماتباع نظام غذائي جيد ، وممارسة نشاط بدني كافٍ ، وإجراء فحوصات منتظمة هي أشياء قليلة يجب اعتمادها لتحسين صحة العظام، وهناك عدة طرق أخرى يمكن للمرء اتباعها لتحسين الحالة العامة للعظام.1- تناول الكالسيوممن أجل الحفاظ على صحة العظام وقوتها ، تأكد من تناول الكمية اليومية الموصى بها من الكالسيوم وفيتامين د، والكمية الموصى بها هي الكمية التي يحتاج جسمك لامتصاصها.2- الحصول على أشعة الشمسبصرف النظر عن المكملات الغذائية، تأكد من تضمين الكالسيوم في نظامك الغذائي من الأطعمة الطبيعية، الأطعمة مثل الزبادي وفول الصويا والأسماك الدهنية والحليب غنية بالكالسيوم.بالنسبة لفيتامين د ، يمكن للفرد أن يتعرض لأشعة الشمس قدر الإمكان، وتأكد من المشي تحت أشعة الشمس مرة واحدة على الأقل يوميًا.3- ممارسة الرياضةيمكن القيام بالعديد من الأنشطة مثل الطعنات والجلوس داخل المنزل. يُنصح دائمًا بالاتصال بالطبيب قبل التخطيط لممارسة التمارين الرياضية المكثفة، يمكن لطبيبك أن يوجهك إذا كنت بحاجة إلى ممارسة نشاط بدني مكثف أو تأخذه ببطء حسب حالة العظام.