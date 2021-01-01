العاصمة الأوكرانية كييف تتعرض لانفجار ضخم

قالت وسائل إعلام أوكرانية، إن انفجارا ضخما هز العاصمة كييف، مع سماع دوي صافرات الإنذار وتحذيرات من قصف جوي.
وطالبت وكالة الأنباء الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، الجميع في العاصمة كييف بالدخول إلى الملاجئ نتيجة للقصف الجوي التى تشنه القوات الروسية.
وتواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية فى أوكرانيا، لليوم السابع والعشرين على التوالى، والتى أعلنها الرئيس الروسى فلاديمير بويتن فى 24 فبراير الماضي.
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