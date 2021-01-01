جامعة حلوان تقوم بتنظيم معرض لمستلزمات رمضان

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بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، والتزامًا من الجامعة بالمشاركة المجتمعية، نظمت جامعة حلوان معرض مستلزمات رمضان، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة،وأشراف الدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد لدراسة المشكلات، وذلك بالتعاون مع مؤسسة محبي مصر معرض بقيادة الدكتور محمود بكرى رئيس مجلس الأمناء للمؤسسة وعضو مجلس الشيوخ.



وبحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ خالد القاضى عميد كلية الاقتصاد المنزلي ومستشار رئيس الجامعة للتواصل المجتمعي.



هذا وقد تضمن المعرض توفير كافة السلع والاحتياجات ومستلزمات رمضان من تمور وطيور وعسل وزيت زيتون وسمنه بلدى وياميش ومنتجات سيوة، بجانب هدايا عيد الأم من الملابس والأحذية والشنط والمفروشات والمشغولات اليدوية بأسعار مخفضة .



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المرأة المصرية عبر العصور.. جامعة حلوان تحتفل بعيد الأمبجانب هدايا عيد الام من ملابس واحذية وشنط ومفروشات وتحف من المشغولات اليدوية والنظارات الطبية والشمسية ويستمر المعرض حتى يوم الأحد 27 مارس، وذلك بصالة المطعم المركزى بالجامعة وقد شهد أول أيام المعرض إقبالا كبيرا.وقد أكد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان على الدور المجتمعي للجامعة وأهمية إقامة مثل هذه المعارض في هذا التوقيت بما يمثل تخفيف الأعباء عن منتسبي الجامعة، حيث تتميز المنتجات بجودتها العالية وانخفاض أسعارها.