جامعة حلوان تقوم بتنظيم معرض لمستلزمات رمضان

بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، والتزامًا من الجامعة بالمشاركة المجتمعية، نظمت جامعة حلوان معرض مستلزمات رمضان، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة،وأشراف الدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد لدراسة المشكلات، وذلك بالتعاون مع مؤسسة محبي مصر معرض بقيادة الدكتور محمود بكرى رئيس مجلس الأمناء للمؤسسة وعضو مجلس الشيوخ.
وبحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ خالد القاضى عميد كلية الاقتصاد المنزلي ومستشار رئيس الجامعة للتواصل المجتمعي.
هذا وقد تضمن المعرض توفير كافة السلع والاحتياجات ومستلزمات رمضان من تمور وطيور وعسل وزيت زيتون وسمنه بلدى وياميش ومنتجات سيوة، بجانب هدايا عيد الأم من الملابس والأحذية والشنط والمفروشات والمشغولات اليدوية بأسعار مخفضة .
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