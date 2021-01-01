ألسن عين شمس تنظم معرض مسابقة “إعادة التدوير”

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نظمت اللجنة العلمية باتحاد طلاب كلية الألسن بجامعة عين شمس معرض مسابقة “إعادة التدوير”.





وذلك تحت رعاية أ.د.محمود المتيني، رئيس الجامعة، أ.د.عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف أ.د.ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبحضور د.رضوى إمام مستشار اللجنة العلمية، أ.عفاف الديب، مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية، أ.سلوى فكري، مسئول اللجنة العلمية بمكتب رعاية الشباب، وطلاب وطالبات اللجنة العلمية؛ لؤي محمد، ليلى جمادة، رضوى أحمد، وآية حلمي.

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وقامت أ.د.سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، يرافقها أ.د.ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بافتتاح فعاليات المعرض، حيث شارك بالمعرض 18 طالب وطالبة من مختلف الأقسام.وخلال كلمتها أشادت بأعمال الطلاب.txtبناء الإنسان والجمهورية الجديدة ..محور المؤتمر العلمي لجامعة عين شمس 29 مارسtxtطلاب آثار عين شمس يحتفلون بيوم الشهيدوأكدت أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، أن الانخراط في الأنشطة الطلابية والفعاليات يعد ركن أصيل من الحياة الجامعية بجانب تلقي العلوم، مشددة أن الجامعة تؤهل الكالب ليصبح فور تخرجه إلى الحياة ما بعد الجامعة ليصبح عنصرًا فاعلًا في المجتمع.وشهدت المسابقة إقبال كبير من الطلاب على التصويت لاختيار الفائزين، وضم المعرض أعمال مشغولات يدوية وتطريز ولوحات فنية.