براءة اختراع قامت بها شركة Samsung لهاتف به شاشة قابلة للطي جانبية

أحدث براءة اختراع لشركة Samsung هي براءة اختراع غريبة. LetsGoDigital و منشئ المفهوم تخيل أحدث هاتف ذكي على شكل حرف L من صانع الهواتف الذكية الكوري في شكل عروض. تتميز براءة الاختراع (المودعة لدى الويبو) بشاشة قابلة للطي تفتح بشكل جانبي ، ويلتف هذا الجزء من الشاشة باتجاه الجزء الخلفي من الجهاز عندما يكون في الوضع “مغلق”.
الميزات التي نتخيلها لهذا النوع من الأجهزة تذكرنا بجناح LG. تم استخدام العرض الثانوي للجناح أحيانًا لفتح تطبيقات ثانوية في نافذة أصغر ، أو لعرض معلومات إضافية أثناء تشغيل لعبة أو مشاهدة مقاطع الفيديو. يمكن استخدام جهاز Samsung الذي لم يتم طرحه أثناء الإمساك به بشكل عمودي أو جانبي ، مع فتح الشاشة المساعدة “رفرف” إلى اليسار أو أعلى ، على التوالي.
قامت شركة Samsung بتسجيل براءة اختراع لهاتف به شاشة قابلة للطي جانبية
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