براءة اختراع قامت بها شركة Samsung لهاتف به شاشة قابلة للطي جانبية

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أحدث براءة اختراع لشركة Samsung هي براءة اختراع غريبة. LetsGoDigital و منشئ المفهوم تخيل أحدث هاتف ذكي على شكل حرف L من صانع الهواتف الذكية الكوري في شكل عروض. تتميز براءة الاختراع (المودعة لدى الويبو) بشاشة قابلة للطي تفتح بشكل جانبي ، ويلتف هذا الجزء من الشاشة باتجاه الجزء الخلفي من الجهاز عندما يكون في الوضع “مغلق”.



الميزات التي نتخيلها لهذا النوع من الأجهزة تذكرنا بجناح LG. تم استخدام العرض الثانوي للجناح أحيانًا لفتح تطبيقات ثانوية في نافذة أصغر ، أو لعرض معلومات إضافية أثناء تشغيل لعبة أو مشاهدة مقاطع الفيديو. يمكن استخدام جهاز Samsung الذي لم يتم طرحه أثناء الإمساك به بشكل عمودي أو جانبي ، مع فتح الشاشة المساعدة “رفرف” إلى اليسار أو أعلى ، على التوالي.



قامت شركة Samsung بتسجيل براءة اختراع لهاتف به شاشة قابلة للطي جانبية

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نظرًا لأن الشاشة تطوى للخلف ، فمن المحتمل أن يتم استخدام هذا الجزء من الشاشة كمحدد منظر للكاميرات الخلفية. وفقًا لرسومات براءة الاختراع ، هناك إعداد ثلاثي الكاميرا وفلاش LED ، ولكن لا توجد معلومات حول تفاصيلها الدقيقة.قامت شركة Samsung بتسجيل براءة اختراع لهاتف به شاشة قابلة للطي جانبيةتشمل التفاصيل الأخرى المذكورة في براءة الاختراع بطارية من جزأين ، وأن الشاشة القابلة للطي ستكون مصنوعة من Samsung UTG (Ultra Thin Glass) ، وهي نفس الطبقة الواقية المستخدمة في Samsung Galaxy Z Fold3 و Z Flip3.يتمثل أحد التحديات في تصميم كهذا في تضمين مفصل قابل للطي في داخل الجهاز ، مع التفاف الشاشة حوله. لم تصنع Samsung مفصلة قابلة للطي للخارج من قبل. بالإضافة إلى ذلك ، ستحتاج المفصلة إلى شغل مساحة – ربما يكون سبب إعداد البطارية المزدوجة.غالبًا ما تقدم شركات التكنولوجيا براءات اختراع للأجهزة التي لا تدخل في الإنتاج أبدًا. يبقى أن نرى ما إذا كانت سامسونج ستطلق هاتفًا ذكيًا بتصميم على شكل حرف L.