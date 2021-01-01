رصد محول بتقنية الشحن السريع 180W من Infinix

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كشفت أحدث التسريبات التي جاءت من قوائم “TUV Rheinland” عن محول شحن جديد من Infinix، يأتي بتقنية الشحن السريع وبقدرة 180W.



أعلنت Infinix في 2021 عن تقنية الشحن السريع بقدرة 160W، واليوم تستعد الشركة لإطلاق تقنية الشحن السريع المميزة بقدرة 180W.



ولقد أعتمدت تقنية الشحن الجديدة في TUV Rheinland، أيضاً كشفت التسريبات التي نشرت عبر “Piyush Bhasarkar” عن أن محول الشحن الجديد بنموذج رقم”U1800XEA” يأتي بقدرة تصل إلى 180W بمعايير 20V و 9.0A.

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من جانب أخر لم توضح التسريبات تفاصيل أكثر دقة حول تقنية الشحن السريع الجديدة من Infinix، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الشركة تستعد للإعلان قريباً عن محول الشحن الجديد في الأسواق.