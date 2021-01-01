كيف تلبي التكنولوجيا متطلبات السوق فى الذكاء الاصطناعي والملابس..



الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي

يقر المتنبئون الاقتصاديون بالطلب المتزايد على الملابس؛ لذلك يجب أن نبحث في كيفية قيام الذكاء الاصطناعي (AI) بتحويل صناعة الملابس في المستقبل.



ستؤدي الحاجة العالمية للملابس إلى رفع قيمة تلك الصناعة من 1.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2020 إلى 2.25 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025.



إن نمو السكان وطلبهم على الملابس أمر مفروغ منه لكن قدرة الشركات المصنعة على تلبية التوقعات دون زيادة طاقتها ليست كذلك. ومثل كل صناعة أخرى يجب أن تتعلم شركات الملابس والمنسوجات خدمة عدد متزايد من السكان مع البقاء على دراية بالموارد المحدودة للكوكب.

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إن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي (AI) لتلبية الطلب دون تجاوز العرض المتاح ليس بالأمر الجديد، فكيف تنطبق على تصنيع الملابس؟1- تحسين تصنيف الموادإن العين البشرية أداة رائعة لكنها غير معصومة من الخطأ، بينما يعمل الذكاء الاصطناعي على تحسين مراقبة الجودة (QC)؛ من خلال تصنيف الخيوط والمواد الأساسية الأخرى.ويؤدي تطبيق الذكاء الاصطناعي في هذا المجال كذلك إلى توفير التكاليف وتصنيفات أكثر دقة للمواد الأساسية المستخدمة في تصنيع الملابس. بعبارة أخرى: يمكن للذكاء الاصطناعي أن يدعم معيارًا أعلى وأكثر اتساقًا للمواد مقارنة بالبشر بمفردهم، وبالتالي يرفع متوسط ??جودة الملابس الجاهزة.2- أتمتة جمع البيانات وإدارة الأصولتُعد مراكز التوزيع هي المصادر الأساسية والمستفيدة من البيانات التشغيلية. ويمتلك مديرو مراكز التوزيع العديد من مصادر المعلومات التي يمكن أن تساعدهم في تحسين عبء المهام الحالي؛ من البيانات التاريخية حول اتجاهات المستهلكين والبائعين إلى الرؤى في الوقت الفعلي لتقلبات السوق.نتيجة لذلك يمكن للذكاء الاصطناعي تحويل مراكز التوزيع إلى مجموعة من البيانات المتعلقة بما يلي:المخزون الحالي.الطلب التاريخي وفي الوقت الحقيقي.اتجاهات القوى العاملة والاحتياجات المستقبلية.توافر المواد الخام والأسعار.بالإضافة إلى جمع ونشر البيانات ذات الصلة بكل طرف في سلسلة التوريد يمكن للذكاء الاصطناعي أيضًا تحسين حركة وتخصيص الموظفين والمواد والأصول الأخرى داخل المنشآت.وهناك فوائد كبيرة عندما يدعم الذكاء الاصطناعي أصول مناولة المواد المؤتمتة في مصانع الملابس ومراكز التوزيع. وحتى القدرة على أتمتة نقل المواد الخام من منطقة في مصنع إلى أخرى -من التخزين إلى التعبئة والتغليف، على سبيل المثال- يمكن أن توفر فوائد كبيرة للوقت والسلامة.ويمكن لقدرة الذكاء الاصطناعي على العمل جنبًا إلى جنب مع البشر والانخراط في اكتشاف المسار الآمن عبر المرافق الحديثة أن تعزز إنتاجية العمل وكفاءته وإنتاجيته بعدة طرق:نقل آمن وخالٍ من الحوادث في جميع أنحاء مساحات المستودعات.تقليل الوقت المستغرق لإنجاز المهام الحرجة.نقل خالٍ من التلف للمواد الخام والبضائع الجاهزة.تقليل احتمالية وقوع حوادث تتعلق بالسلامة والأضرار التي تلحق بهياكل المنشأة.حركة أسرع للبضائع وعمليات أكثر كفاءة بشكل عام.وقد أثبت الذكاء الاصطناعي أيضًا أنه نعمة في سير العمل وإدارة القوى العاملة. وعندما تكون الموازنة بين العمل الحالي والمستقبلي مع مجموعة العمالة المتاحة أكثر صعوبة من أي وقت مضى فإن الذكاء الاصطناعي يساعد المديرين في إنشاء التحولات والعمليات التي تلبي الاحتياجات الحالية وتتوقع الاحتياجات المستقبلية.3- تقليل الأخطاء في فحص المنتج النهائيلقد وصل التعلم الآلي ورؤية الكمبيوتر إلى نقطة يمكنهم فيها حتى تمييز ما إذا كانت ثمرة الفاكهة مصابة بكدمات تحت القشرة.والتطبيقات في صناعة المنسوجات والملابس ملهمة بنفس القدر؛ إذ يمكن للخوارزميات المقترنة بأنظمة الإضاءة المتخصصة تقييم حالة وقابلية بيع الملابس المصنوعة حديثًا والتي سبق ارتداؤها. ويتيح قياس مستوى الضوء المنعكس والمنقول للذكاء الاصطناعي معرفة ما إذا كانت كثافة قطعة القماش أو الملابس الجاهزة تلبي معايير الجودة الحالية.– الخلاصةالنقاط السابقة هي جزء بسيط مما يقدمه الذكاء الاصطناعي لتصنيع المنسوجات والملابس، فالتصنيع المستدام والمخصص هو مجال آخر يكون فيه الذكاء الاصطناعي جاهزًا للتألق. وتتيح تقنيات التصوير الحديثة للمستخدمين النهائيين عمل عروض ثلاثية الأبعاد لجسمهم؛ لتسهيل تصنيع الملابس المخصصة الأرخص والأقل كثافة في الموارد.وتشير بعض التقديرات إلى أن قيمة تصنيع منتجات الذكاء الاصطناعي ستصل إلى 16.7 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026.