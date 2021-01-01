تعلم كيفية تنظيف AirPods بالطريقة الصحيحة

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يمكن أن تتراكم الأوساخ والبكتيريا في السماعات اللاسلكية AirPods وAirPods Pro وAirPods Max من شركة أبل، والتي لا ينبغي إدخالها في قناة أذنك لأنها قد تسبب التهيج أو العدوى. وقد يؤثر تراكم الشمع والعرق والمواد الأخرى في أداء السماعات الإجمالي.



وعند تنظيفها لا بد من الحذر لأن السماعات اللاسلكية AirPods وAirPods Pro البيضاء الصغيرة حساسة للغاية، وإذا كنت قلقًا بشأن الطريقة التي يجب عليك اتباعها لتنظيف أي منها أو جميعها فنحن هنا لمساعدتك.



– كيفية تنظيف AirPods بالطريقة الصحيحة:

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أول شيء يمكنك القيام به هو القليل من الوقاية. للحفاظ على السماعات اللاسلكية AirPods وAirPods Pro بعيدًا عن الأوساخ والماء قدر الإمكان ضع في اعتبارك الحصول على حزام تابع لجهة خارجية لإبقائها متصلة ببعضها البعض؛ ما يجعلها أقل عرضة للسقوط. وعندما لا تكون أجهزة AirPods Max قيد الاستخدام خبئها في علبتها بدلًا من تركها بالخارج أو في الحقيبة.وبالنسبة للأشياء التي يجب أن تكون في متناول اليد إذا كنت ترغب في الحفاظ على نظافة AirPods الخاصة بك فهي بسيطة جدًا: الملابس الخالية من النسالة، ومسحات القطن، وقليل من الماء ستؤدي المهمة في معظم الحالات.واعتادت شركة أبل أن توصي فقط بقطعة قماش خالية من النسالة لتنظيف معظم منتجاتها قبل انتشار وباء كورونا. الآن أصبح من المقبول استخدام 70% مناديل الكحول، 75% مناديل الكحول الإيثيلي، أو مناديل Clorox المطهرة على الأجزاء الخارجية من AirPods وAirPods Pro وAirPods Max. ولكن يجب تجنب استخدام مثل هذه المناديل على شبكة متماسكة أو أجزاء وسادة الأذن من AirPods Max.ولا يجب استخدام المُبيض أو أي شيء يحتوي على بيروكسيد الهيدروجين لتنظيف أي نوع من أجهزة AirPods.ونظرًا لأن AirPods الخاص بك غالبًا ما تكون في العلبة المخصصة لها فأنت تريد الحفاظ على نظافتها أيضًا. يمكنك استخدام قطعة قماش نظيفة وخالية من النسالة مبللة قليلًا بالماء أو مناديل كحولية إذا كانت الحافظة بحاجة إليها حقًا. تأكد من أن العلبة جافة تمامًا قبل إعادة وضع AirPods. ومن الأفضل قلب العلبة رأسًا على عقب أثناء تجفيفها.