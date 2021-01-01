العقوبات لا تؤثر على إنتاج صواريخ "سويوز" الروسية

لن تؤثر العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا أبدا على مركز "بروغريس" الروسي المصنع لصواريخ "سويوز" الفضائية الروسية الحالية والمستقبلية.
أعلن ذلك مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية التي يعد المركز فرعا لها، دميتري روغوزين. على قناة "تليغرام" التابعة له بعد زيارته الميدانية للمعمل الذي يُنتج صاروخ "سويوز – 5" الروسي الواعد.
وأعاد مدير "روس كوسموس" إلى الأذهان أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أدرجا اسمه على قائمة الأشخاص الذين قد فرضت عليهم العقوبات، وذلك على الرغم من أن الرواد الأمريكيين لا يزالون يستخدمون المركبات المأهولة الروسية للعودة إلى الأرض من المحطة الفضائية الدولية.
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